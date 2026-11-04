Вестминстерский дворец оказался под угрозой масштабного пожара

Зданию парламента Великобритании - Вестминстерскому дворцу - грозит пожар, сравнимый с пожаром в соборе Парижской Богоматери, если депутаты не решат вопрос финансирования реставрации. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на доклад комитета по государственным счетам палаты общин, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным издания, стоимость содержания дворца вскоре достигнет £2 млн (около $2,6 млн) в неделю, включая круглосуточные обходы для предотвращения возгораний. Каждый год бездействия добавляет к бюджету реставрации около £420 млн (около $556 млн). Общая смета работ оценивается в £40 млрд (около $53 млрд), а срок их проведения может растянуться на 60 лет.

"Представьте, какой удар по моральному духу и репутации страны нанесет катастрофический сбой", - приводит издание слова председателя комитета Джеффри Клифтон-Брауна по поводу угрозы уничтожения дворца пожаром.

По его мнению, это не "отвлеченная вероятность", а "реальный и растущий риск".

Здание страдает от регулярных протечек, разрушения каменной кладки и устаревания электропроводки, в которой в любой момент может произойти короткое замыкание. Из-за этого, добавил Клифтон-Браун, были организованы круглосуточные пожарные патрули.

Из четырех проектов реставрации в работе осталось два - полный переезд парламента на 24 года стоимостью £15,6 млрд (около $20,8 млрд) и поэтапный выезд на срок от 38 до 61 года стоимостью £39,2 млрд (около $52,1 млрд). Выбор предстоит сделать депутатам.