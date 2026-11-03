Один из самых красивых замков Венгрии может закрыться

Замок Л'Юилье-Кобург, расположенный в венгерском городе Эделень, оказался под угрозой закрытия из-за отсутствия средств на его содержание.

Как передает Day.Az со ссылкой на портал Index.hu, собрание медье Боршод-Абауй-Земплен недавно проголосовало за расторжение договора об управлении историческим объектом. Причиной стало отсутствие гарантий государственного финансирования на следующий год.

Если необходимые средства не будут выделены, замок может закрыться 2 января, а 18 его сотрудников лишатся работы.

Самоуправление медье управляет объектом с 15 июня 2023 года и ежегодно получает государственные субсидии на его содержание. На 2026 финансовый год было выделено 260 миллионов форинтов (около 715 тысяч евро), однако этих средств хватит только до 31 декабря.

В профильном министерстве попросили дождаться решения до конца ноября. Председатель собрания медье Боглярка Банне Галь сообщила, что за последние два месяца представители местных властей четырежды обращались с просьбой о встрече с министерством.

Замок Л'Юилье-Кобург был построен в 1716-1730 годах. С момента перехода под управление местного самоуправления в 2023 году его посетили более 89 тысяч человек.