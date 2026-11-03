Разногласия в администрации Трампа

В администрации президента США Дональда Трампа сформировались три группы, придерживающиеся различных подходов к урегулированию конфликта с Ираном.

Как передает Day.Az со ссылкой на Axios, разногласия касаются возможности заключения соглашения с Тегераном, продолжения экономического давления и возобновления масштабных военных действий.

По информации источников издания, директор Центрального разведывательного управления Джон Рэтклифф, министр финансов Скотт Бессент и государственный секретарь Марко Рубио выступают за сохранение действующей политики экономического давления на Иран.

Сторонники такого подхода считают, что дальнейшее ухудшение экономической ситуации вынудит Тегеран пойти на дополнительные уступки. По сведениям Axios, Рэтклифф также допускает, что продолжительное экономическое давление может спровоцировать внутреннюю нестабильность в Иране.

Другую позицию занимают вице-президент США Джей Ди Вэнс и специальный посланник Белого дома Стив Уиткофф. Они выступают за достижение дипломатического соглашения, полагая, что возобновление войны может усугубить ситуацию. По данным источников, эту позицию поддерживает большинство государств Персидского залива.

В то же время министр обороны США Пит Хегсет и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступают за возобновление военных операций. Они сомневаются в готовности Тегерана выполнять возможные договоренности и считают необходимым усилить военное давление.

Сам Дональд Трамп в интервью Axios заявил, что пока не спешит принимать решение о новых ударах по Ирану.

Американский лидер отметил, что Вашингтон продолжает контакты с Тегераном и допускает возможность заключения соглашения.

Тем временем Катар подготовил проект договоренностей, предусматривающий трехдневный комплекс мер по укреплению доверия между сторонами. Предполагается, что реализация этих шагов позволит возобновить прямые переговоры США и Ирана.

По данным Axios, катарский посредник Али аль-Тавади 2 ноября посетил Тегеран для продолжения обсуждений. В настоящее время посредники ожидают ответа Вашингтона и Тегерана на представленные предложения.