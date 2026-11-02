Октябрь в Азербайджане оказался теплее климатической нормы

В октябре средняя температура воздуха в Азербайджане превысила климатическую норму на 3 градуса.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

По данным ведомства, в течение месяца температура воздуха 25 дней превышала климатическую норму на 1-8 градусов, три дня была ниже нормы на 1-6 градусов и еще три дня соответствовала ей.

Средняя месячная температура составила 19 градусов тепла.

Максимальная температура в Баку и на Абшеронском полуострове была зафиксирована 18 октября в Сумгайыте - 30 градусов тепла. В регионах самый высокий показатель зарегистрировали 14 октября в Зангилане - 34 градуса тепла.

Минимальная температура в Баку и на Абшеронском полуострове отмечалась 4 октября в Баку и составила 10 градусов тепла. В высокогорных районах в тот же день на Шахдаге было зафиксировано 5 градусов мороза.

В отдельные дни октября наблюдались осадки и грозы. В некоторых районах дожди были интенсивными, ливневыми и сильными. В горных районах прошли мокрый снег и снегопады. Максимальная высота снежного покрова в Грызском поселке Губинского района достигла 10 сантиметров.

В целом за месяц в регионах страны осадки наблюдались в течение 30 дней.

Наибольшее количество осадков зарегистрировано в Центрально-Аранской зоне - 199 мм в Нефтчале, что составляет 441% месячной нормы. В Балакен-Шекинской зоне выпало 206 мм осадков (238% нормы), в районе Кишчай Шекинского района. В Баку и на Абшеронском полуострове максимальный показатель составил 84 мм (448% нормы) - на Нефтяных Камнях.

В течение октября град наблюдался в отдельных районах Ярдымлы и Гедабека, в селе Юхары-Тала Загатальского района, селах Охуд и Кишчай Шекинского района, а также в селе Биченек Шахбузского района. Самый крупный град выпал 10 октября в Ярдымлинском районе - диаметр градин составил 18-20 мм.

Кроме того, в течение месяца ветреная погода наблюдалась четыре дня в Баку и на Абшеронском полуострове и 11 дней в регионах. Максимальная скорость ветра достигала 27 м/с в столичном регионе и 20 м/с в других районах страны.