https://news.day.az/world/1871192.html В столице Албании вспыхнули новые беспорядки: протестующие атаковали полицию - ВИДЕО В столице Албании Тиране после нескольких относительно спокойных дней возобновились массовые протесты, переросшие в столкновения с полицией. Как передает Day.Az, студенты собрались возле Министерства образования, требуя отставки премьер-министра страны Эди Рамы.
В столице Албании вспыхнули новые беспорядки: протестующие атаковали полицию - ВИДЕО
В столице Албании Тиране после нескольких относительно спокойных дней возобновились массовые протесты, переросшие в столкновения с полицией.
Как передает Day.Az, студенты собрались возле Министерства образования, требуя отставки премьер-министра страны Эди Рамы.
В ходе акции участники подожгли мусорные баки, а затем начали бросать камни и "коктейли Молотова" в полицейских.
Правоохранители применили водометы и слезоточивый газ для разгона протестующих.
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