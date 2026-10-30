Сборная Азербайджана провела свой последний матч на чемпионате мира - ФОТО

Сборная Азербайджана провела последний матч на чемпионате мира и фестивале FIFA U-15, организованном в Баку.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, коллектив, главным тренером которого является Фамиль Халилов, в матче за 83-е место встретился со сборной Афганистана. Поскольку основное время встречи, проходившей в Говсанском соревновательном комплексе, завершилось вничью со счетом 3:3, была сыграна серия пенальти.

Здесь сборная Афганистана, сыгравшая точнее (3:2), заняла 83-е место на чемпионате мира.

Отметим, что чемпионат мира завершится сегодня проведением в Baku Crystal Hall 6 финальных игр, церемониями награждения и закрытия.