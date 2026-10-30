https://news.day.az/sport/1870859.html Сборная Азербайджана провела свой последний матч на чемпионате мира - ФОТО Сборная Азербайджана провела последний матч на чемпионате мира и фестивале FIFA U-15, организованном в Баку. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, коллектив, главным тренером которого является Фамиль Халилов, в матче за 83-е место встретился со сборной Афганистана.
Сборная Азербайджана провела свой последний матч на чемпионате мира - ФОТО
Сборная Азербайджана провела последний матч на чемпионате мира и фестивале FIFA U-15, организованном в Баку.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, коллектив, главным тренером которого является Фамиль Халилов, в матче за 83-е место встретился со сборной Афганистана. Поскольку основное время встречи, проходившей в Говсанском соревновательном комплексе, завершилось вничью со счетом 3:3, была сыграна серия пенальти.
Здесь сборная Афганистана, сыгравшая точнее (3:2), заняла 83-е место на чемпионате мира.
Отметим, что чемпионат мира завершится сегодня проведением в Baku Crystal Hall 6 финальных игр, церемониями награждения и закрытия.
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