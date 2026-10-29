Участники VII Всемирного форума по межкультурному диалогу посетили Шушу и Агдам - ФОТО

29 октября была организована поездка иностранных гостей, участвующих в VII Всемирном форуме по межкультурному диалогу, в города Шуша и Агдам.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в министерстве культуры Азербайджана.

Как отмечается, в рамках поездки участники форума осмотрели расстрелянные в период армянской оккупации бюсты выдающихся деятелей культуры Азербайджана на центральной площади города Шуша, а также ознакомились с домом Хуршидбану Натаван, Шушинской крепостью, мечетью Юхары Говхар-ага и Домом-музеем Мехмандаровых.

Затем участники форума отправились в город Агдам, где посетили комплекс "Имарат".

Во время посещения обоих городов гостям рассказали о вандализме и разграблении, которым армянская сторона подвергла социальную инфраструктуру городов, историческое и культурное наследие, в том числе религиозные объекты, в период 30-летней оккупации. Также была предоставлена информация о восстановительных и реконструкционных работах, проводимых азербайджанским государством в Шуше, Агдаме и на других освобождённых от оккупации территориях.