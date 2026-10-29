ЕБРР завершает подготовку программы "зеленого" финансирования в Азербайджане

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) завершает работу над рамочной программой "зеленого" финансирования для банков Азербайджана.

Как передает Day.Az, об этом Trend заявил старший банкир и региональный руководитель по работе с финансовыми институтами ЕБРР Михаил Гречихо в кулуарах 9-го Диалога по Целям устойчивого развития (ЦУР), проходящего в Баку.

"ЕБРР завершает работу над новой рамочной программой "зеленого" финансирования для банковского сектора Азербайджана, однако до ее официального объявления раскрывать дополнительные подробности пока преждевременно", - сказал он.

По словам М. Гречихо, программа будет ориентирована на небольшие инвестиции и портфели кредитов или проектов, реализуемых малыми и средними предприятиями, а также в жилом и корпоративном секторах.

Он отметил, что эта инициатива напрямую соответствует целям Центрального банка и призвана принести пользу банковскому сектору Азербайджана.

"ЕБРР продолжит взаимодействовать с регуляторами и стимулировать частный сектор к участию в переходе к "зеленой" экономике", - сказал М. Гречихо.

Он добавил, что существует очень хорошее и активное сотрудничество с Центральным банком Азербайджана по нескольким направлениям.

"Диалог по вопросам экономической политики и взаимодействие с государственными органами являются одними из ключевых направлений деятельности ЕБРР в Азербайджане, наряду с сотрудничеством с частным сектором и различными отраслями экономики. Банк также тесно взаимодействует с финансовыми институтами и регуляторами. ЕБРР поддерживает несколько инициатив Центрального банка Азербайджана, связанных с "зеленой" повесткой. В частности, банк внес предложения в дорожную карту устойчивого финансирования и участвовал в работе по пересмотру таксономии "зеленого" финансирования.

Банк также поддерживает регулярный контакт с Центральным банком по вопросам денежного рынка, в том числе содействуя его усилиям по обеспечению передачи процентных ставок в экономику. Мы также внесли вклад в работу по потенциальному созданию кредитного агентства для малого и среднего бизнеса, в том числе в подготовку технико-экономического обоснования", - отметил М. Гречихо.

Он подчеркнул, что сотрудничество двух институтов охватывает ряд направлений, соответствующих приоритетам как ЕБРР, так и Центрального банка Азербайджана, включая "зеленое" кредитование, кредитование малого и среднего бизнеса, развитие денежного рынка и передачу импульсов денежно-кредитной политики в экономику.

"Банковский сектор играет важнейшую роль в направлении инвестиций, необходимых для перехода к "зеленой" энергетике, в различные сегменты экономики, включая малые и средние предприятия, домохозяйства и корпоративный сектор. Финансовый сектор взаимодействует со всеми отраслями одновременно. В этом заключается его преимущество. Поэтому роль регулятора финансового сектора действительно крайне важна", - сказал он.

М. Гречихо пояснил, что регуляторы отвечают за определение направления развития сектора, установление целевых показателей, создание необходимой нормативно-правовой базы и мониторинг прогресса.

Отвечая на вопрос о рекомендациях для Центрального банка Азербайджана, он заявил, что ключевые элементы уже созданы, а следующим шагом должно стать продолжение их реализации, в которой ЕБРР может оказывать поддержку и вносить свой вклад. "Ключевые элементы уже существуют: дорожная карта устойчивого финансирования и таксономия "зеленого" финансирования", - сказал М. Гречихо, добавив, что ЕБРР положительно оценивает меры, принимаемые Центральным банком.