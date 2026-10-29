Суд сократил срок заключения Гаджи Велиева

Верховный суд Азербайджана рассмотрел кассационную жалобу на решение суда в отношении Гаджи Велиева, обвиняемого в хулиганстве.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, заседание состоялось сегодня под председательством судьи Видади Джафарова.

Согласно решению суда, кассационная жалоба удовлетворена частично. Срок лишения свободы Гаджи Велиева сокращен с 2 лет 6 месяцев до 2 лет.

Напомним, что Товузский районный суд приговорил Гаджи Велиева к 2 годам 6 месяцам лишения свободы. Гянджинский апелляционный суд оставил приговор без изменений.

Отметим, что Гаджи Велиев возглавлял незарегистрированную общественную организацию под названием "Союз молодых ветеранов". В апреле прошлого года его задержали в рамках уголовного дела.

Ему были предъявлены обвинения по статье 221.3 Уголовного кодекса Азербайджана (хулиганство, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, сопровождавшееся насилием в отношении потерпевшего либо уничтожением или повреждением чужого имущества) и статье 186.1 (умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, повлекшее причинение потерпевшему значительного ущерба).