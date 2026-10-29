Центробанк Азербайджана представил новые прогнозы по инфляции

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) прогнозирует, что в среднесрочной перспективе годовая инфляция останется в пределах целевого диапазона.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении ЦБА.

"Согласно октябрьским прогнозам, подготовленным на основе базового сценария, по итогам 2026 и 2027 годов годовая инфляция составит 5,9 процента. По сравнению с июльским прогнозом оценка инфляции на 2026 год снижена на 0,2 процентного пункта, а на 2027 год повышена на 0,1 процентного пункта. При этом базовый сценарий предполагает сохранение регулируемых государством цен и тарифов на прежнем уровне.

Инфляционные риски в основном связаны с международной обстановкой. На фоне глобальной геополитической неопределенности сохраняется значительный риск роста цен на энергоносители и продовольствие, а также переноса этого роста на внутренние цены через основных торговых партнеров. Масштаб такого переноса, наряду с другими факторами, будет зависеть от динамики номинального эффективного курса маната.

В дальнейшем прогнозы ЦБА по инфляции будут пересматриваться преимущественно в зависимости от масштабов реализации указанных рисков. В условиях текущей бюджетно-налоговой и денежно-кредитной политики существенного усиления инфляционного давления со стороны внутреннего спроса не ожидается", - говорится в сообщении.

В ЦБА отметили, что годовая инфляция находится в пределах целевого диапазона (4±2 процента) и соответствует прогнозной траектории базового сценария.

"В сентябре 2026 года 12-месячная инфляция составила 5,5 процента, что на 0,2 процентного пункта ниже показателя за август. Годовой рост цен на продовольственные товары, алкогольные напитки и табачные изделия составил 6,9 процента, на платные услуги - 5,1 процента, на непродовольственные товары - 3,6 процента. Годовая базовая инфляция составила 4,9 процента", - говорится в сообщении.