В Азербайджане за сдачу SIM-карт и мобильных телефонов грозит штраф

В Азербайджане сдача мобильного номера или телефона в аренду другому лицу с целью получения регулярного дохода может повлечь штраф до 5 тысяч манатов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, согласно действующему законодательству, за подобное нарушение предусмотрены штрафы для физических лиц в размере от 300 до 500 манатов, должностных лиц - от 1 000 до 2 000 манатов, юридических лиц - от 3 000 до 5 000 манатов.

В частности, в договорах, заключаемых с абонентами, должно содержаться положение о запрете передачи SIM-карт и других идентификационных модулей третьим лицам в постоянное пользование, а также сдачи их в аренду с целью получения регулярного дохода.

Согласно правилам, физические и юридические лица обязаны незамедлительно сообщать в соответствующий государственный орган о краже или утере идентификационного модуля абонента либо мобильного телефона. Это требование также должно быть отражено в договоре с абонентом и документах, являющихся его составной частью.

Таким образом, физические лица, сдающие SIM-карты или мобильные телефоны в аренду другим лицам для регулярного получения дохода, могут быть оштрафованы на 300-500 манатов, должностные лица - на 1 000-2 000 манатов, а юридические лица - на 3 000-5 000 манатов.