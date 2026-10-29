Вэнс обратился к секретарю по нацбезопасности Ирана

Вице-президент США Джей Ди Вэнс отправил письмо секретарю Высшего совета нацбезопасности Ирана Мохсену Резаи в попытке возобновить переговоры между странами.

Как передает Day.Az, об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По словам собеседников газеты, Джей Ди Вэнс обратился к Мохсену Резаи по указанию президента США Дональда Трампа. Они добавили, что цель вице-президента Соединенных Штатов - узнать, как много у Вашингтона и Тегерана точек соприкосновения, которые позволили бы не возобновлять боевые действия. Конкретных предложений о мире в письме не содержится.

28 октября Дональд Трамп в разговоре с журналистами не исключил, что США нанесут новые удары по Ирану.