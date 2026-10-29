Турция выдвинет своего кандидата на пост Генсека ООН

Турция готовится в ближайшие дни выдвинуть генерального секретаря ОБСЕ, бывшего министра иностранных дел Феридуна Синирлиоглу кандидатом на пост Генерального секретаря ООН.

Как передает Day.Az со ссылкой на Türkiye Today, об этом сообщили турецкие источники, знакомые с ходом подготовки к выдвижению кандидатуры.

По их словам, сроки официального объявления будут зависеть от результатов неформального голосования в Совете Безопасности ООН, запланированного на четверг, 29 октября.

Ожидается, что Анкара примет окончательное решение после оценки позиций членов Совбеза в отношении других претендентов. В ходе шести состоявшихся неформальных голосований ни одному из кандидатов пока не удалось заручиться поддержкой всех пяти постоянных членов Совета Безопасности, обладающих правом вето.

Источники отмечают, что отсутствие единой позиции среди членов Совбеза создает условия для выдвижения нового кандидата. Ожидается, что Турция объявит о кандидатуре Синирлиоглу вечером в пятницу, 30 октября.

"Именно поэтому четверг имеет решающее значение", - заявил один из турецких чиновников.

При этом собеседник издания подчеркнул, что Турция не намерена выступать против какого-либо конкретного кандидата.

По его словам, кандидатура представительницы ОАЭ уже вызвала серьезные возражения в связи с ее позицией по вопросам кризисных регионов.

"Разумеется, мы не выступаем против одного или нескольких кандидатов. Подход Турции к ООН основан на принципе "Мир больше пяти", предусматривающем полноценное участие, справедливое представительство и демократическую систему, в которой органы принятия решений не отдают приоритет исключительно интересам влиятельных государств", - отметил чиновник.

На фоне подготовки к избранию нового Генерального секретаря ООН Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган проводит телефонные переговоры с руководителями государств, входящих в Совет Безопасности.

Последний из публично известных разговоров состоялся накануне с Президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Как сообщила турецкая сторона, лидеры обсудили процесс избрания следующего Генсека ООН. Эрдоган подчеркнул, что новый руководитель организации должен обладать достаточным опытом и видением, чтобы вновь превратить ООН в центр многосторонней дипломатии и эффективно реализовать необходимые реформы.

По оценкам источников, на предстоящем неформальном голосовании членам Совбеза вновь не удастся достичь консенсуса.

В случае официального выдвижения Синирлиоглу станет восьмым претендентом на пост Генерального секретаря ООН. Полномочия действующего руководителя организации Антониу Гутерриша истекают в конце декабря 2026 года.

В настоящее время одним из основных кандидатов считается бывший вице-президент Коста-Рики Ребека Гринспан, получившая девять голосов в поддержку своей кандидатуры во время голосования в начале октября.

Среди сильных претендентов также называют генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси.

Порядок избрания Генерального секретаря ООН

Кандидатов на должность Генерального секретаря ООН официально выдвигают государства - члены организации, однако ключевая роль в процедуре отбора принадлежит Совету Безопасности.

После выдвижения кандидаты проходят серию закрытых неформальных голосований среди 15 членов Совбеза.

Для рекомендации кандидатуры Генеральной Ассамблее необходимо получить поддержку не менее девяти членов Совета Безопасности при отсутствии вето со стороны любого из пяти постоянных членов - США, России, Китая, Великобритании и Франции.

Предпочтения постоянных членов Совбеза в отношении кандидатов публично не раскрываются.

Окончательное утверждение Генерального секретаря осуществляется Генеральной Ассамблеей ООН, объединяющей 193 государства.

Кто такой Феридун Синирлиоглу?

Феридун Синирлиоглу родился в 1956 году в турецком городе Гиресун на побережье Черного моря.

Изучал политологию в Анкарском университете, затем получил степени магистра и доктора в области политологии и международных отношений в Босфорском университете.

Свою дипломатическую карьеру начал в Министерстве иностранных дел Турции, где на протяжении многих лет занимал руководящие должности.

В 2009-2015 и 2015-2016 годах работал заместителем министра иностранных дел Турции. С августа по ноябрь 2015 года занимал пост министра иностранных дел во временном правительстве.

С 2016 по 2023 год представлял Турцию в качестве постоянного представителя при ООН.

С декабря 2024 года Синирлиоглу занимает должность генерального секретаря Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).