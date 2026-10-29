Найдена неожиданная слабость раковых клеток

Ученые из Городского университета Гонконга обнаружили, что фруктоза может замедлять рост опухолей печени у мышей с определенными генетическими изменениями в раковых клетках. Результаты исследования опубликованы в журнале Signal Transduction and Targeted Therapy (STTT), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Исследователи выяснили, что по мере развития рака печени опухолевые клетки теряют способность расщеплять фруктозу. Это связано со снижением активности гена ALDOB, который отвечает за выработку фермента, участвующего в переработке этого сахара.

Чтобы проверить влияние фруктозы на опухоли, ученые провели эксперимент на мышах с раком печени и отключенным геном ALDOB. Животным давали воду с добавлением 10% фруктозы. В результате образование и рост опухолей значительно замедлились. У мышей с нормально работающим геном сопоставимого эффекта не наблюдалось.

"В норме фермент ALDOB помогает расщеплять фруктозу. Однако при его недостатке продукты переработки сахара накапливаются в клетках. Один из таких промежуточных продуктов подавляет активность фермента MPI, необходимого для нормального обмена веществ и поддержания жизнеспособности клеток", - рассказали ученые.

В результате нарушаются важные клеточные процессы, что способствует гибели опухолевых клеток. Таким образом, особенность раковых клеток, которая обычно связана с изменением их обмена веществ, в определенных условиях может сделать их уязвимыми к воздействию фруктозы.

Затем ученые изучили около двух тысяч лекарственных соединений и выделили эбселен - вещество, способное воздействовать на тот же фермент. В экспериментах на мышах оно подавляло рост опухолей, а в сочетании с противораковым препаратом сорафенибом эффект усиливался.

Авторы считают, что открытие может помочь в разработке новых методов лечения рака печени с учетом особенностей обмена веществ опухолевых клеток. Однако результаты пока получены на животных. Они не означают, что употребление фруктозы лечит рак или что добавление сахара в рацион безопасно и эффективно для пациентов.