В Индонезии запустили «кислородные автобусы» - Причина

В индонезийском городе Паланкарая начали курсировать автобусы с бесплатными кислородными баллонами. Они помогают жителям, которые страдают от густого смога из-за лесных пожаров, пишет Independent, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как пишут СМИ, Индонезия регулярно сталкивается с лесными пожарами, но в этом году они стали самыми сильными почти за 11 лет. Из-за смога резко выросло число респираторных заболеваний. С августа по 25 октября в стране зафиксировали около 350 тысяч случаев. Качество воздуха ухудшилось не только в Индонезии, но и в соседних Сингапуре и Малайзии.

В бело-синих автобусах дежурят медработники. Люди могут подышать кислородом через трубку по 5-10 минут. Врачи записывают данные пациентов. Один из местных жителей рассказал, что у него кашель и трудно дышать. Другая женщина пожаловалась, что из-за густого желтого дыма ей тяжело выходить из дома. Власти также открыли "кислородный дом" для жителей и пожарных. Бесплатную помощь уже получили не менее 127 человек.

Уровень загрязнения в некоторых районах превышал 1000 - это более чем в четыре раза выше опасного порога в 300.