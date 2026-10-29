https://news.day.az/world/1870403.html Трамп сказал, что будет с войной в Иране Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен завершить войну с Ираном в кратчайшие сроки. Как передает Day.Az, об этом Трамп сказал, выступая перед сторонниками Республиканской партии в штате Огайо. "Я должен положить конец войне с Ираном и сделаю это очень быстро. Им нанесены очень тяжёлые удары, мы завершим это дело", - заявил Трамп.

Трамп сказал, что будет с войной в Иране

В мире, 29 октября 2026 08:26 (UTC +04:00) 1 338
Трамп сказал, что будет с войной в Иране

Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен завершить войну с Ираном в кратчайшие сроки.

Как передает Day.Az, об этом Трамп сказал, выступая перед сторонниками Республиканской партии в штате Огайо.

"Я должен положить конец войне с Ираном и сделаю это очень быстро. Им нанесены очень тяжёлые удары, мы завершим это дело", - заявил Трамп.

Американский лидер утверждал, что США не начинали эту войну, и подчеркнул, что проблема должна была быть решена задолго до его прихода к власти.

Трамп также подчеркнул, что у Ирана никогда не будет ядерного оружия.

Komissiyasız kredit sifariş et!
Попробуй подписку Trend Premium за 1$
#ДОНАЛЬД ТРАМП
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Наш канал в Telegram

Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре

Trend.Az Milli.Az Azernews.Az İdman.Biz DHA Press Turkic.World

Лента новостей

В Азербайджане за сдачу SIM-карт и мобильных телефонов грозит штраф 08:46 (UTC+04), Общество 49
Глава Пентагона уволил главного военного планировщика 08:38 (UTC+04), В мире 210
Трамп сказал, что будет с войной в Иране 08:26 (UTC+04), В мире 1 314
Пожар на ядерном объекте в США 08:20 (UTC+04), В мире 297
Вэнс обратился к секретарю по нацбезопасности Ирана 08:12 (UTC+04), В мире 336
Турция выдвинет своего кандидата на пост Генсека ООН 08:08 (UTC+04), В мире 380
Армянская ложь с французским акцентом: позорное лицемерие в Европарламенте 08:00 (UTC+04), Политика 4 743
На двух дорогах в Баку ограничат движение 07:46 (UTC+04), Общество 389
Какой будет погода в Азербайджане сегодня? - ПРОГНОЗ 07:33 (UTC+04), Общество
Ученые нашли способ скрывать объекты от тепловизоров 06:21 (UTC+04), Это интересно 434
Актуальное расписание поездов - ОНЛАЙН - ТАБЛО 05:15 (UTC+04), Общество
В Индонезии запустили «кислородные автобусы» - Причина 04:21 (UTC+04), В мире 601
Раскрыты правила выбора недорогого смартфона 03:07 (UTC+04), Наука и технологии 513
Найдена неожиданная слабость раковых клеток 02:16 (UTC+04), Медицина 573
Гороскоп на 29 октября - для каждого знака зодиака 01:01 (UTC+04), Это интересно 786
Эрдоган заявил Трампу о готовности поддержать переговоры по Украине 00:21 (UTC+04), В мире 689
Хроника Победы (29.10.2020): Азербайджан продолжает мстить за Барду - ФОТО - ВИДЕО 00:01 (UTC+04), Политика 734
В Кяльбаджаре произошло смертельное ДТП 28 октября 23:50 (UTC+04), Общество 605
Переведут ли выпускные и вступительные экзамены в электронный формат? - Официальный ответ 28 октября 23:40 (UTC+04), Общество 618
Роналду выиграл "Золотой мяч всех времен" 28 октября 23:21 (UTC+04), Спорт 636
В некоторых частях Агдашского района не будет газа 28 октября 23:00 (UTC+04), Общество 557
В Баку представители СМИ подверглись физическому насилию во время съёмок в школе - ВИДЕО 28 октября 22:50 (UTC+04), Общество 627
В Испании приостановили продажу билетов на поезда между Мадридом и Андалусией 28 октября 22:46 (UTC+04), В мире 698
В Ханкенди впервые проведут официальный экзамен по дзюдо 28 октября 22:30 (UTC+04), Спорт 550
Президент Ильхам Алиев выразил соболезнование Премьер-министру Испании в связи с железнодорожной катастрофой 28 октября 22:19 (UTC+04), Официальная хроника 6 504
Цена оккупации и ценность Победы: о чем напомнил Президент Ильхам Алиев? - ТЕМА ДНЯ от Акпера Гасанова 28 октября 22:00 (UTC+04), Политика 6 546
США подсчитали расходы на замену утраченной техники в конфликте с Ираном 28 октября 21:45 (UTC+04), В мире 741
Индийская компания зарегистрировалась как поставщик MDEA для газовой отрасли Азербайджана 28 октября 21:33 (UTC+04), Экономика 762
Xankəndidə MDB-nin antiinhisar məsələləri üzrə iclası keçirilib - FOTO 28 октября 21:20 (UTC+04), Azərbaycanca 719
Обсуждено развитие сотрудничества между Азербайджаном и НАТО - ФОТО - ВИДЕО 28 октября 21:16 (UTC+04), Политика 786
Власти Армении ударили реваншистов по рукам - руки прочь от Кярки! 28 октября 21:00 (UTC+04), Политика 5 867
Британия отправила в море почти все свои атомные подлодки 28 октября 20:48 (UTC+04), В мире 764
Beynəlxalq axtarışda olan şəxs Çində tutularaq Azərbaycana ekstradisiya edilib 28 октября 20:41 (UTC+04), Azərbaycanca 736
Сахиба Гафарова обсудила с генсеком ОИС перспективы сотрудничества - ФОТО 28 октября 20:39 (UTC+04), Политика 782
Villa Vie Odyssey прервал кругосветное путешествие 28 октября 20:30 (UTC+04), В мире 822
Sabah bəzi yollar bağlanacaq 28 октября 20:23 (UTC+04), Azərbaycanca 831
Турция может изменить привычную систему «все включено» 28 октября 20:18 (UTC+04), Туризм 687
Германия готовится к масштабным протестам 28 октября 20:05 (UTC+04), В мире 867
Осенние пейзажи: прогулка на природе в Исмаиллы - ФОТО - ВИДЕО 28 октября 19:54 (UTC+04), Общество 737
Между Фондом Гейдара Алиева и ИСЕСКО подписано очередное соглашение о сотрудничестве - ФОТО 28 октября 19:47 (UTC+04), Официальная хроника 5 407
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева встретилась с заместителем генерального директора ЮНЕСКО 28 октября 19:43 (UTC+04), Официальная хроника 5 074
В Баку завершился VII Всемирный форум по межкультурному диалогу - ФОТО 28 октября 19:34 (UTC+04), Политика 859
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в презентации III издания «Книги мира» ИСЕСКО, посвященного Азербайджану - ФОТО 28 октября 19:29 (UTC+04), Официальная хроника 5 348
Жену обвиняемого в особо крупном мошенничестве задержала полиция 28 октября 19:22 (UTC+04), Общество 864
В Испании объявили трехдневный траур 28 октября 19:14 (UTC+04), В мире 862
В Баку показали "Pullu komediya" - ФОТО 28 октября 19:07 (UTC+04), Культура 660
Тофик Мусаев опередил Рафаэля Физиева в рейтинге UFC 28 октября 19:00 (UTC+04), Спорт 645
Лейла Алиева и Арзу Алиева присутствовали на концерте, представленном в рамках проекта «Ария рая» - ФОТО 28 октября 18:51 (UTC+04), Официальная хроника 5 989
Азербайджан выразил соболезнования Испании 28 октября 18:47 (UTC+04), Политика 800
ЕС строит военный палаточный городок в Армении - Подробности 28 октября 18:41 (UTC+04), Политика 5 323
Перечислены запрещенные настройки Windows 28 октября 18:35 (UTC+04), Наука и технологии 629
Bu yollarda tıxac var - SİYAHI 28 октября 18:28 (UTC+04), Azərbaycanca 742
В Азербайджане изменили правила выдачи ипотеки 28 октября 18:20 (UTC+04), Экономика 862
Говядина в Азербайджане оказалась дешевле, чем в Грузии и Армении 28 октября 18:11 (UTC+04), Общество 1 193
Страны ОИС выступили за укрепление сотрудничества в борьбе с коррупцией - ФОТО 28 октября 18:04 (UTC+04), Политика 797
В Болгарии сгорел автобус с десятками пассажиров - ВИДЕО 28 октября 17:58 (UTC+04), В мире 871
Определились знаменосцы азербайджанской команды на Юношеских летних Олимпийских играх 28 октября 17:53 (UTC+04), Спорт 588
В Армении назвали сроки публикации проекта новой Конституции 28 октября 17:49 (UTC+04), Политика 920
Азербайджан ожидает скорой ратификации Мекканской конвенции - Кямран Алиев 28 октября 17:47 (UTC+04), Политика 779
В Азербайджане введут штрафы за нарушения при оказании госуслуг 28 октября 17:44 (UTC+04), Общество 609
Начальник Бакинского городского управления статистики освобожден от должности 28 октября 17:40 (UTC+04), Общество 616
В Баку обсудили роль музеев в межкультурном диалоге - ФОТО 28 октября 17:37 (UTC+04), Культура 557
В Азербайджане повысят минимальный размер алиментов 28 октября 17:33 (UTC+04), Общество 921
Художник Фарид Расулов встретился с ценителями искусства - ФОТО 28 октября 17:28 (UTC+04), Культура 630
Азербайджан присоединился к Мекканской конвенции 28 октября 17:20 (UTC+04), Политика 911
В Азербайджане увеличат размер социальной помощи 28 октября 17:17 (UTC+04), Общество 985
Азербайджан сам решает свою судьбу - АНАЛИЗ от Baku Network 28 октября 17:15 (UTC+04), Политика 6 290
В Положение о министерстве финансов Азербайджана внесено изменение 28 октября 17:11 (UTC+04), Официальная хроника 578
В этом случае компании могут быть оштрафованы на 8 тысяч манатов 28 октября 17:06 (UTC+04), Экономика 806
Нидерланды направят Киеву многомиллиардный «пакет» невоенной помощи 28 октября 17:00 (UTC+04), В мире 776
Qafqazda ən ucuz mal əti Azərbaycandadır - REYTİNQ 28 октября 16:58 (UTC+04), Azərbaycanca 752
Национальное единство и независимая политика укрепляют позиции Азербайджана - Азер Гараев 28 октября 16:56 (UTC+04), Политика 780
За плохой интернет в Азербайджане введут новые штрафы 28 октября 16:48 (UTC+04), Общество 2 474
Европейские СМИ восстали против Цукерберга 28 октября 16:37 (UTC+04), В мире 5 991
“Daşınmaz Əmlakın Elektron Reyestri və Kadastrı” haqqında Əsasnamə təsdiqlənib 28 октября 16:34 (UTC+04), Azərbaycanca 752
Физики предложили новое состояние материи 28 октября 16:29 (UTC+04), Это интересно 605
Азербайджан примет 10-й Всемирный форум гастрономического туризма 28 октября 16:25 (UTC+04), Общество 597
Mövsümi amillər avtomobil bazarına təsir edirmi? - Ekspert AÇIQLADI 28 октября 16:20 (UTC+04), Azərbaycanca 745
Босния и Герцеговина отметила высокий уровень сотрудничества с правоохранительными органами Азербайджана 28 октября 16:17 (UTC+04), Политика 839
Mücaməddin Axundovun Azərbaycandan çıxışına qadağa qoyuldu 28 октября 16:13 (UTC+04), Azərbaycanca 804
Рассекречен дешевый iPhone 28 октября 16:12 (UTC+04), Наука и технологии 598
Посол Ирана призвал к координации усилий государств в борьбе с преступностью 28 октября 16:06 (UTC+04), Политика 764
В Баку представлено яркое международное шоу The World of Adrenaline - ФОТО 28 октября 16:00 (UTC+04), Общество 638
Азербайджанские боксеры завоевали 25 медалей на чемпионатах Европы в 2026 году 28 октября 15:49 (UTC+04), Спорт 566
В Испании выросло число погибших при столкновении поездов - ОБНОВЛЕНО 28 октября 15:42 (UTC+04), В мире 836
Wonderful изучает перспективы выхода на рынок Азербайджана - ФОТО 28 октября 15:35 (UTC+04), Экономика 808
Развитие зеленой энергетики в Азербайджане: открываются новые возможности - ОБЗОР от Azernews 28 октября 15:26 (UTC+04), Экономика 6 252
В Азербайджане штраф в 2 тысячи манатов хотят снизить до 50 манатов 28 октября 15:24 (UTC+04), Общество 1 292
Рамиза Мехтиева исключают из Национальной академии наук Азербайджана 28 октября 15:20 (UTC+04), Общество 684
Блок Нетаньяху продолжает лидировать на парламентских выборах в Израиле - ОБНОВЛЕНО 28 октября 15:13 (UTC+04), В мире 1 051
İş saatları dəyişsə də tıxac azalmadı - Çıxış yolu təklifləri nələrdir? - VİDEO 28 октября 15:02 (UTC+04), Azərbaycanca 793
"Свадьба в Губе" - сотканная из узелков история - ФОТО 28 октября 14:58 (UTC+04), Культура 644
Реваншизм в Армении - почему на провокаторах не ставят крест? 28 октября 14:45 (UTC+04), Политика 3 057
В Азербайджане раскрыли доходы гостиничного сектора за девять месяцев 28 октября 14:42 (UTC+04), Туризм 552
Ждать ли роста цен на картофель в Азербайджане? 28 октября 14:26 (UTC+04), Общество 642
Важное предупреждение для пользователей электросамокатов 28 октября 14:15 (UTC+04), Общество 749
Хорошая новость для любителей велосипедов и самокатов в Баку 28 октября 14:04 (UTC+04), Общество 785
Fitch Ratings о возможных моделях исламского финансирования в Азербайджане 28 октября 13:57 (UTC+04), Экономика 844
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан придает особое значение развитию сотрудничества в рамках ОИС 28 октября 13:58 (UTC+04), Официальная хроника 577
Жители Азербайджана могут зарабатывать на продаже излишков электроэнергии - замминистра 28 октября 13:51 (UTC+04), Экономика 938
ООН поддерживает проведение диалогов по ЦУР в Шуше и Нахчыване в 2027 г. 28 октября 13:41 (UTC+04), Политика 825
Всемирный день дзюдо 2026: олимпийские чемпионы и рекорды Азербайджана 28 октября 13:38 (UTC+04), Спорт 627
Geely обновила свой популярный седан - ФОТО 28 октября 13:36 (UTC+04), Автоновости 783
Парламент Армении ратифицировал соглашение с США по проекту TRIPP 28 октября 13:31 (UTC+04), В мире 887
Азербайджанский народ сохраняет бдительность в отношении провокаций - Шейх уль-ислам 28 октября 13:29 (UTC+04), Общество 593
Обнародованы данные о госдолге Азербайджана 28 октября 13:25 (UTC+04), Экономика 904
В Испании столкнулись два скоростных поезда: десятки погибших - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО 28 октября 13:21 (UTC+04), В мире 960
ЭСКАТО о необходимости расширения возобновляемой энергетики в Азербайджане 28 октября 13:16 (UTC+04), Экономика 814
Баку примет Глобальный форум Альянса цивилизаций ООН 28 октября 13:12 (UTC+04), Политика 865
Проводится расследование по факту гибели школьницы в Баку 28 октября 13:05 (UTC+04), Общество 824
В Баку рассказали о программе форума по межкультурному диалогу 28 октября 13:03 (UTC+04), Политика 807
Азербайджан и UNOCT обсудили дальнейшее сотрудничество в борьбе с терроризмом 28 октября 12:59 (UTC+04), Политика 7 284
Азербайджан является одним из мировых центров межкультурного диалога - Гюндуз Исмаилов 28 октября 12:53 (UTC+04), Общество 586
Баку избавится от старых дизельных автобусов 28 октября 12:50 (UTC+04), Общество 692
В Баку мошенник представился налоговиком и забрал деньги у предпринимателя - ВИДЕО 28 октября 12:46 (UTC+04), Общество 690
В Masdar заявили о важности сетевого кодекса для развития ВИЭ в Азербайджане 28 октября 12:44 (UTC+04), Экономика 824
Canlı musiqiyə görə əlavə ödəniş: Restoranlar bunu tələb edə bilərmi? - VİDEO 28 октября 12:41 (UTC+04), Azərbaycanca 819
В ООН высоко оценили проведение Всемирного форума городов в Азербайджане - ФОТО 28 октября 12:40 (UTC+04), Политика 929
Азербайджан нарастит мощности зеленой энергетики на 2 ГВт за два года 28 октября 12:36 (UTC+04), Экономика 836
Раскрыт расход топлива на Азербайджанской ТЭС 28 октября 12:29 (UTC+04), Экономика 851
Завтра в Баку и районах пойдет дождь - ПРОГНОЗ 28 октября 12:26 (UTC+04), Общество 734
ЕБРР о потенциале банковского сектора Азербайджана в энергопереходе 28 октября 12:23 (UTC+04), Экономика 826
Замминистра культуры призвал расширять возможности молодежи 28 октября 12:11 (UTC+04), Общество 574
Транспортный сектор Азербайджана показывает уверенный рост 28 октября 12:04 (UTC+04), Экономика 829
В Хыналыге скончался учитель - ФОТО 28 октября 12:00 (UTC+04), Общество 655
Катар призвал ускорить ратификацию Мекканской конвенции 28 октября 11:58 (UTC+04), В мире 845
Водителей с телефонами за рулем будут выявлять по камерам 28 октября 11:56 (UTC+04), Общество 659
Саудовская Аравия подчеркнула важность международного обмена данными о коррупции 28 октября 11:55 (UTC+04), Политика 838
Президент Ильхам Алиев: В Азербайджане последовательно принимаются меры по борьбе с коррупцией 28 октября 11:51 (UTC+04), Официальная хроника 578
В Баку ученица 7-го класса погибла, упав из окна школы 28 октября 11:48 (UTC+04), Общество 851
Президент Ильхам Алиев направил обращение участникам заседания руководителей антикоррупционных органов государств - членов ОИС 28 октября 11:47 (UTC+04), Официальная хроника 11 185
АБР обозначил приоритеты сокращения выбросов в Азербайджане 28 октября 11:45 (UTC+04), Экономика 820
Baku Steel Company представила продуктовый портфель на выставке в Туркменистане - ФОТО 28 октября 11:40 (UTC+04), Экономика 1 000
PASHA Bank запустил новую программу бонусных миль для держателей карт Miles&Smiles PASHA Bank 28 октября 11:34 (UTC+04), Экономика 829
"Барселону" оштрафовали на сотни тысяч евро 28 октября 11:32 (UTC+04), Спорт 635
Неисправный автомобиль унес жизни двух молодых мужчин в Азербайджане - ВИДЕО 28 октября 11:20 (UTC+04), Общество 773
Президент Ильхам Алиев: Нас радует, что имеющие добрые традиции азербайджано-чешские отношения сегодня динамично развиваются 28 октября 11:21 (UTC+04), Официальная хроника 11 257
Названы важные настройки нового смартфона 28 октября 11:17 (UTC+04), Наука и технологии 618
Президент Ильхам Алиев поздравил Президента Чехии 28 октября 11:11 (UTC+04), Официальная хроника 1 283
Азербайджан планирует присоединиться к Мекканской конвенции - Кямран Алиев 28 октября 11:09 (UTC+04), Политика 897
Dialoq sadəcə diplomatik ünsiyyət vasitəsi deyil - Kamaləddin Qafarov 28 октября 11:10 (UTC+04), Azərbaycanca 819
Prezident İlham Əliyev: Çexiya ilə əlaqələrin dinamik inkişaf etməsi bizi sevindirir 28 октября 11:05 (UTC+04), Azərbaycanca 833
ООН поддержит Азербайджан в реализации климатических целей 28 октября 11:01 (UTC+04), Экономика 861
Азербайджан представит пятый национальный доклад по ЦУР в 2027 году 28 октября 10:49 (UTC+04), Экономика 855
В Баку проходит встреча высокого уровня руководителей антикоррупционных органов государств - членов ОИС 28 октября 10:42 (UTC+04), Общество 648
Какие страны лидируют по числу ночевок в гостиницах Азербайджана? 28 октября 10:29 (UTC+04), Туризм 637
ООН поможет Азербайджану в решении проблем Каспийского моря 28 октября 10:30 (UTC+04), Экономика 4 732
В Азербайджане начинается электронный перевод учащихся 28 октября 10:26 (UTC+04), Общество 615
В Buta Gallery открылась выставка "Два взгляда. Один мир", став встречей самобытных творческих миров - ФОТО 28 октября 10:22 (UTC+04), Культура 677
В Турции задержали журналиста, публиковавшего материалы против Азербайджана 28 октября 10:18 (UTC+04), Политика 943
Азербайджанская нефть изменилась в цене 28 октября 10:17 (UTC+04), Экономика 916
В Баку проходит второй день VII Всемирного форума по межкультурному диалогу - ФОТО 28 октября 10:11 (UTC+04), Политика 6 301
Актуальное расписание авиарейсов - ОНЛАЙН - ТАБЛО 28 октября 10:10 (UTC+04), Туризм
В Баку организован 9-й Диалог по Целям устойчивого развития - ФОТО 28 октября 10:04 (UTC+04), Экономика 856
Квартиры в Баку: где цены ниже и какие районы станут дороже? - ВИДЕО 28 октября 10:01 (UTC+04), Общество 741
Демократия как прикрытие, доллары как оружие: кто пытается диктовать Азербайджану чужие правила? 28 октября 09:50 (UTC+04), Политика 9 018
Золото и серебро подешевели 28 октября 09:41 (UTC+04), Экономика 900
BYD выпустил доступный гибрид 28 октября 09:36 (UTC+04), Автоновости 622
Картал покинул пост главного тренера "Фенербахче" 28 октября 09:31 (UTC+04), Спорт 613
США могут возобновить военную операцию против Ирана - СМИ 28 октября 09:24 (UTC+04), В мире 889
DCO о ключевых факторах развития ИИ в Азербайджане 28 октября 09:15 (UTC+04), Экономика 880
Официальные курсы валют в Азербайджане 28 октября 09:05 (UTC+04), Экономика
Госдолг США рекордно вырос 28 октября 08:45 (UTC+04), В мире 930
Армению захотели исключить из ОДКБ 28 октября 08:37 (UTC+04), В мире 1 019
Трамп предупредил американцев: "Франция..." 28 октября 08:25 (UTC+04), В мире 1 010
Вэнс сделал резкое заявление о лидерах Ближнего Востока 28 октября 08:12 (UTC+04), В мире 1 064
Азербайджанская сборная заняла второе место на ЧМ в Астане 28 октября 08:08 (UTC+04), Спорт 681
Международное молчание и безнаказанность Армении - 6 лет со дня трагедии в Барде 28 октября 08:00 (UTC+04), Политика 6 038
В четырех районах Баку не будет света 28 октября 07:46 (UTC+04), Общество 1 546
Какой будет погода в Азербайджане сегодня? - ПРОГНОЗ 28 октября 07:33 (UTC+04), Общество
Трамп назвал одно из важнейших решений в своей жизни 28 октября 07:19 (UTC+04), В мире 1 021
В европейской стране распространилась средневековая болезнь 28 октября 07:07 (UTC+04), В мире 1 086
День будет полон эмоций - гороскоп на 28 октября 28 октября 06:02 (UTC+04), Это интересно 833
Стоит ли покупать новый iPhone? - мнение экспертов 28 октября 04:58 (UTC+04), Наука и технологии 734
Какие болезни могут скрываться за частой икотой 28 октября 03:45 (UTC+04), Медицина 719
Выборы в Израиле: кто побеждает? - ЭКЗИТПОЛ 28 октября 02:31 (UTC+04), В мире 1 196
В Баку стартовали первенства по акробатической и аэробной гимнастике - ФОТО 28 октября 01:17 (UTC+04), Спорт 6 631
Apple представила новый MacBook Pro - ФОТО - ВИДЕО 28 октября 00:44 (UTC+04), Наука и технологии 777
Хроника победы (28.10.2020): Первый вице-президент Мехрибан Алиева: "Подобные варварские атаки свидетельствуют о том, что жестокость армян не знает границ" - ФОТО 28 октября 00:15 (UTC+04), Официальная хроника 943
Хроника победы (28.10.2020): Интервью Президента Ильхама Алиева российскому агентству "Интерфакс" - ФОТО - ВИДЕО 28 октября 00:10 (UTC+04), Официальная хроника 919
Хроника победы (28.10.2020): Трагедия Барды обернулась для противника адом - ФОТО - ВИДЕО 28 октября 00:05 (UTC+04), Политика 1 306
Прошло 6 лет с очередного ракетного обстрела Арменией города Барда 28 октября 00:01 (UTC+04), Политика 1 127
Массовый взлом аккаунтов WhatsApp в Азербайджане - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 27 октября 23:33 (UTC+04), Наука и технологии 2 213
Российский фонд может выйти из-под санкций США 27 октября 23:24 (UTC+04), В мире 1 155
Эрдоган поговорил с Макроном 27 октября 22:50 (UTC+04), В мире 1 108
БИГ осудила решение Сената Франции 27 октября 22:45 (UTC+04), Политика 1 179
Ла Лига рискует потерять € 400 млн 27 октября 22:37 (UTC+04), Спорт 775
Путин встретился с Пезешкианом - ВИДЕО 27 октября 22:25 (UTC+04), В мире 1 170
Стратегия победы и мира: как Азербайджан изменил Южный Кавказ - ТЕМА ДНЯ от Акпера Гасанова 27 октября 22:15 (UTC+04), Политика 7 648
Венесуэла подарила США нефть 27 октября 22:13 (UTC+04), В мире 1 247
Время новых возможностей: Баку и Амстердам расширяют горизонты партнерства 27 октября 22:00 (UTC+04), Политика 6 094
Азербайджан и Испания проведут совместные исследования 27 октября 21:45 (UTC+04), Экономика 1 172
Братство Азербайджана и Турции нерушимо - Девлет Бахчели 27 октября 21:42 (UTC+04), Политика 1 122
Dollar alıb-satanlara vacib xəbər – LİMİT VAR! 27 октября 21:30 (UTC+04), Azərbaycanca 1 284
Камран Алиев обсудил с представителем ООН борьбу с терроризмом - ФОТО 27 октября 21:26 (UTC+04), Политика 1 153
Рамиза Мехтиева могут лишить госнаград 27 октября 21:20 (UTC+04), Общество 4 656
В Баку состоялось заседание представителей органов по борьбе с коррупцией государств ОИС - ФОТО 27 октября 21:13 (UTC+04), Общество 845
В Баку открылась ретроспективная выставка Фархада Халилова - ФОТО 27 октября 21:06 (UTC+04), Культура 807
Азербайджан-Турция: решит ли все проблемы увольнение Сарала? 27 октября 21:00 (UTC+04), Политика 6 154
Политика Президента Ильхама Алиева открывает новые возможности сотрудничества между Азербайджаном и Нидерландами - Азер Гараев 27 октября 20:55 (UTC+04), Политика 1 396
Еще новости