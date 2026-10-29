https://news.day.az/world/1870403.html Трамп сказал, что будет с войной в Иране Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен завершить войну с Ираном в кратчайшие сроки. Как передает Day.Az, об этом Трамп сказал, выступая перед сторонниками Республиканской партии в штате Огайо. "Я должен положить конец войне с Ираном и сделаю это очень быстро. Им нанесены очень тяжёлые удары, мы завершим это дело", - заявил Трамп.
Трамп сказал, что будет с войной в Иране
Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен завершить войну с Ираном в кратчайшие сроки.
Как передает Day.Az, об этом Трамп сказал, выступая перед сторонниками Республиканской партии в штате Огайо.
"Я должен положить конец войне с Ираном и сделаю это очень быстро. Им нанесены очень тяжёлые удары, мы завершим это дело", - заявил Трамп.
Американский лидер утверждал, что США не начинали эту войну, и подчеркнул, что проблема должна была быть решена задолго до его прихода к власти.
Трамп также подчеркнул, что у Ирана никогда не будет ядерного оружия.
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