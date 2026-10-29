Трамп сказал, что будет с войной в Иране

Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен завершить войну с Ираном в кратчайшие сроки.

Как передает Day.Az, об этом Трамп сказал, выступая перед сторонниками Республиканской партии в штате Огайо.

"Я должен положить конец войне с Ираном и сделаю это очень быстро. Им нанесены очень тяжёлые удары, мы завершим это дело", - заявил Трамп.

Американский лидер утверждал, что США не начинали эту войну, и подчеркнул, что проблема должна была быть решена задолго до его прихода к власти.

Трамп также подчеркнул, что у Ирана никогда не будет ядерного оружия.