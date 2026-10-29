Армянская ложь с французским акцентом: позорное лицемерие в Европарламенте

Автор: Эльчин Алыоглу, директор Baku Network, специально для Day.Az

"С каждым днем бакинский режим все больше уничтожает армянское культурное наследие н̶а̶г̶о̶р̶н̶о̶г̶о̶ Карабаха". "Доказательства налицо". "Как долго еще международное сообщество будет закрывать на это глаза?"

Подпись: Марина Межер, депутат Европейского парламента. Доказательства, по ее собственному признанию, ей показали исследователи из Caucasus Heritage Watch на спутниковых снимках. Картина вырисовывается трогательная. Французский законодатель смотрит на Карабах глазами американского университета, а глаза эти висят на орбите. Где-то между городком Итака в штате Нью-Йорк и стратосферой, почти в десяти тысячах километров от Шуши, и рождается европейская "правда" о Южном Кавказе.

Познакомимся с этой горемычной, сиречь - прокурором. Марина Межер родилась 12 июля 1989 года в Марселе, выросла в Греаске, коммуне на четыре тысячи жителей в департаменте Буш-дю-Рон. В 2013 году окончила HEC Montréal. Профессия - профсоюзный функционер, специализация - командированные работники, за отмену статуса которых она боролась в качестве советника Европейской федерации строителей и деревообработчиков. На европейских выборах 2019 года "Непокоренная Франция" поставила ее седьмой в списке, и мандата не хватило. В Брюссель она попала в июле 2022 года по замене, когда освободилось кресло Мануэля Бомпара, ушедшего в Национальное собрание. А вот в само Национальное собрание мадам Межер избиратели не пустили: дуэль с кандидатом "Национального объединения" она проиграла. В 2024 году прошла в Европарламент уже по партийному списку.

Специалист по трудовому праву ЕС вдруг превращается в эксперта по храмам XII века. Бывает.

Круг ее источников известен поименно. В июле 2026 года Межер съездила в Армению и встретилась с переселенцами. Потом приняла делегацию "Союза арцаха", пообещавшую снабжать ее офис "доказательствами" и "правовыми анализами". В сентябре выступила в Женеве на мероприятии Армянского общества помощи. Месяц спустя стала соавтором очередной резолюции Европарламента и с гордостью сообщила, что лично вписала туда армянских заключенных. Ни одного азербайджанского беженца из Агдама, Кяльбаджара или Физули в этом расписании нет. Видимо, по профсоюзной разнарядке не положено.

Теперь о самих доказательствах. Caucasus Heritage Watch - инициатива Корнелльского и Пердьюского университетов, созданная в 2020 году. На своей странице сбора пожертвований она честно называет тариф: 50 долларов за мониторинг одного памятника. Мадам Межер, однако, явно не дочитала их библиотеку до конца. В апреле 2023 года та же CHW выпустила 330-страничный доклад "Между войнами" о судьбе азербайджанского наследия под армянским контролем с 1994 по 2020 год. Из 109 изученных мечетей, мавзолеев и кладбищ 16 уничтожены полностью, десятки получили тяжелые повреждения, и в сумме, по подсчету самих авторов, пострадала больше половины выборки. Пик разрушений пришелся на годы после 2011-го, то есть на эпоху "переговоров" под эгидой Минской группы ОБСЕ. Ваш собственный свидетель, мадам, дал показания против вашей стороны.

Азербайджанские цифры жестче. По данным Национальной академии наук, из 67 мечетей Карабаха и прилегающих районов 63 разрушены полностью и 4 частично. CHW с этим счетом спорит. Пусть спорит. Спор идет о количестве разрушенных мечетей, а вовсе не о факте их разрушения.

Агдам был оккупирован 23 июля 1993 года. Из 160 тысяч жителей района 143 тысячи стали вынужденными переселенцами, шесть тысяч погибли при его обороне. Ущерб району азербайджанская сторона оценила в 13,1 миллиарда долларов. Единственный в бывшем СССР Музей хлеба стерт с лица земли. В Джума-мечети XIX века оккупанты держали свиней и коров, о чем Президент Азербайджана Ильхам Алиев говорил прямо у ее изувеченных стен. Совет Безопасности ООН резолюцией 853 от 29 июля 1993 года потребовал немедленного вывода оккупационных сил из Агдамского района, а резолюции 822, 874 и 884 повторили то же требование для других районов. Оккупация, охватившая, по разным оценкам, от 15 до 20 процентов территории страны и выгнавшая из домов больше миллиона человек, продержалась 27 лет. Где тогда были спутники, мадам?

Отдельный номер программы - "постановление Международного суда ООН". Речь идет о временных мерах от 7 декабря 2021 года. Временные меры не устанавливают фактов и не выносят вердиктов, этому учат на втором курсе любого юрфака, включая французские. Тем же днем суд единогласно обязал Армению предотвращать разжигание расовой ненависти против азербайджанцев, в том числе со стороны организаций и частных лиц на ее территории. Об этом пункте депутат благоразумно молчит. Дальше становится совсем смешно. Статья 15 мирного соглашения, парафированного 8 августа 2025 года в Вашингтоне, обязывает стороны в течение месяца после вступления документа в силу отозвать все межгосударственные иски. Ереван под этим подписался. Дело, которым размахивает Межер, сама Армения готова похоронить, и защищать его марсельская профсоюзница рвется усерднее армянского МИД.

Армянские избиратели, кстати, свой выбор сделали. На выборах 7 июня 2026 года "Гражданский договор" Никола Пашиняна получил 49,8 процента голосов и право формировать правительство в одиночку. Девятого октября премьер-министр Армении объявил мир с Азербайджаном свершившимся фактом. В Ереване эту новость получили. До Страсбурга, похоже, она не дошла.

Раз уж мадам взялась за международное право, напомним ей Гаагскую конвенцию 1954 года о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта, к которой обе страны присоединились в 1993 году. Ее Первый протокол запрещает оккупирующей стороне вывозить культурные ценности, а статья 9 Второго протокола 1999 года - археологические раскопки на оккупированной земле без крайней необходимости. Армянские экспедиции с середины 2000-х годов копали в оккупированном Агдамском районе, на городище, которое в Ереване окрестили "Тигранакертом". Худавенг и Гандзасар - памятники Кавказской Албании, чей католикосат был упразднен царским указом в 1836 году с передачей имущества Эчмиадзину. Присвоение чужого наследия через смену таблички на входе тоже вандализм, просто тихий и без бульдозера.

Теперь прецедент, раз уж речь зашла о культурном наследии. Доклад Фелвина Сарра и Бенедикт Савуа, заказанный Эмманюэлем Макроном, в 2018 году насчитал во французских государственных музеях не менее 90 тысяч предметов из Африки южнее Сахары, около 70 тысяч из них хранятся в парижском музее на набережной Бранли. В 2021 году Бенину вернули 26 сокровищ Абомея. Двадцать шесть из девяноста тысяч. У депутата от Франции есть фронт работы в шаговой доступности, без спутников и без перелетов в Ереван.

Фраза про власти, которые "не позволяют увидеть собственными глазами", заслуживает отдельной рамки. В Шуше с 2023 года каждое лето проходит Глобальный медиафорум, куда съезжаются журналисты из десятков стран. Министр иностранных дел Джейхун Байрамов еще в сентябре 2022 года с трибуны Генассамблеи ООН публично звал в Карабах миссию ЮНЕСКО. Глаза у мадам Межер на месте. Не хватает желания ими пользоваться.

CHW проводит две спутниковые миссии в год. С 1993 по 2020 год таких миссий над Агдамом могло бы быть пятьдесят четыре, и ни одну из них никто не заказал. Когда армянские войска входили в Агдам, Марине Межер было четыре года и одиннадцать дней. Не помнить Агдам ей простительно. А вот нежелание о нем знать - уже кособокая "профессиональная" позиция.