Пожар на ядерном объекте в США

Пожар в лаборатории ядерного комплекса "Саванна-Ривер" (SRS) в американском штате Южная Каролина привёл к утечке радиации и объявлению чрезвычайной ситуации на территории объекта.

Как передает Day.Az, об этом проинформировал местный телеканал News 12.

По данным телеканала, происшествие произошло в среду вечером. Руководство комплекса сообщило, что в одном из помещений лаборатории возник пожар, в результате которого был зафиксирован нефильтрованный выброс радиоактивных веществ на уровне земли.

При этом руководство комплекса заявило, что за пределами повреждённого здания лаборатории, в том числе на других участках территории ядерного комплекса, радиоактивного загрязнения не обнаружено.