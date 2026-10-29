Каракас вновь обратился к Лондону из-за золотых резервов

Уполномоченный президент Венесуэлы Дельси Родригес обратилась к Банку Англии с требованием вернуть хранящийся в учреждении золотой запас республики. Она выступила с таким заявлением на заседании правительства страны, сообщает VTV, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Нет больше никаких оправданий. Банк Англии должен вернуть золото Венесуэлы, которое принадлежит ее гражданам", - сказала политик.

В связи с этим она поручила министерству иностранных дел республики и прокуратуре активизировать работу по возвращению золотого запаса из британского финансового учреждения. Также Родригес предупредила, что не собирается отказываться от своих требований.

По словам уполномоченного президента, Каракас годами сталкивался с неоправданными задержками в процессе возврата золота. Она обратила внимание, что эти активы по праву принадлежат Центральному банку Венесуэлы, а в Великобритании занимаются "волокитой" с целью незаконного присвоения золотого запаса.

В августе спикер Национальной ассамблеи Венесуэлы Хорхе Родригес сообщил, что власти намерены добиваться возвращения золотого запаса, хранящегося в Банке Англии. Это заявление было сделано на фоне резкого ускорения инфляции в стране.

Банк Англии на фоне введенных санкций заблокировал 31 тонну золота из запасов Венесуэлы. Биржевая стоимость активов достигает нескольких миллиардов долларов.