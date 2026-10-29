В двух районах Баку не будет света

29 октября будут проведены ремонтные работы на территориях обслуживания районных управлений энергоснабжения и сбыта (RETSİ) Ясамальского, Хатаинского и Абшеронского районов.

Как сообщает Day.Az, об этом заявило ОАО "Азеришыг".

В связи с ремонтными работами на трансформаторной подстанции в Ясамальском районе с 10:00 до 13:00 будут введены ограничения на подачу электроэнергии на улицах Дадаша Буньядзаде, Кязыма Кязымада, Умида Акбарова и Васифа Алиева, а также на части проспектов Гусейна Джавида и Иншаатчылар.

В Хатаинском районе в ходе ремонтных, проверочных и испытательных работ на трансформаторной подстанции с 10:00 до 14:00 возможны кратковременные перебои с электроснабжением на отдельных участках проспекта Ходжалы, улиц Сергея Сенюшкина и Юсифа Сафарова.

На территории Абшеронского районного управления энергоснабжения и сбыта ремонтные работы проведут на подстанции №137 напряжением 110/35/10 кВ.

В связи с этим с 10:00 до 16:00 временно останутся без напряжения подстанции "Пирекешкюль", "Чайлы" и "Джанги" напряжением 35/6 кВ, а также ряд воздушных линий электропередачи напряжением 6 кВ, отходящих от подстанции "Пирекешкюль". Временно будет прекращена подача электроэнергии и в селах Чайлы, Джанги и Тезекенд.

Проводимые работы также направлены на повышение качества электроснабжения и обеспечение растущего спроса на электроэнергию.