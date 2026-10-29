https://news.day.az/economy/1870423.html Азербайджанская нефть подорожала На мировых рынках подорожала азербайджанская нефть марки Azeri Light (CIF). Как передает Day.Az, цена одного барреля азербайджанской нефти выросла на 2,93 доллара, или 2,4%, и составила 125,42 доллара США.
Азербайджанская нефть подорожала
На мировых рынках подорожала азербайджанская нефть марки Azeri Light (CIF).
Как передает Day.Az, цена одного барреля азербайджанской нефти выросла на 2,93 доллара, или 2,4%, и составила 125,42 доллара США.
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