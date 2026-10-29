В этих районах Баку не будет газа

29 октября в связи с ремонтно-монтажными работами в некоторых районах Баку будет временно приостановлена подача газа.

Как сообщает Day.Az, об этом проинформировало производственное объединение "Азеригаз".

Отмечается, что с 10:00 до завершения работ возможны кратковременные перебои с газоснабжением в отдельных районах поселка Рамана и поселке Умид Сабунчинского района, а также на улицах Ниязи Юсифбейли, Новрузов гардашлары, Ахмеда Сеххета, Марданов гардашлары и Мамеда Санани в Насиминском районе.