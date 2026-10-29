https://news.day.az/society/1870419.html В этих районах Баку не будет газа 29 октября в связи с ремонтно-монтажными работами в некоторых районах Баку будет временно приостановлена подача газа. Как сообщает Day.Az, об этом проинформировало производственное объединение "Азеригаз".
В этих районах Баку не будет газа
29 октября в связи с ремонтно-монтажными работами в некоторых районах Баку будет временно приостановлена подача газа.
Как сообщает Day.Az, об этом проинформировало производственное объединение "Азеригаз".
Отмечается, что с 10:00 до завершения работ возможны кратковременные перебои с газоснабжением в отдельных районах поселка Рамана и поселке Умид Сабунчинского района, а также на улицах Ниязи Юсифбейли, Новрузов гардашлары, Ахмеда Сеххета, Марданов гардашлары и Мамеда Санани в Насиминском районе.
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