Французские СМИ оценили победу "Сабаха" в Лиге чемпионов ФИБА

Французское издание BasketEurope посвятило материал победе азербайджанского "Сабаха" над "Нантером" (87:80) в третьем туре группового этапа баскетбольной Лиги чемпионов ФИБА.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, французские журналисты обратили внимание на то, что бакинский клуб, потерпевший два поражения на старте турнира, сумел переломить ход встречи и одержать первую победу в группе A.

При этом издание отмечает, что главный тренер гостей Жюльен Маэ использовал в матче лишь восемь баскетболистов. Лукас Дюссулье был включен в заявку, однако на площадку так и не вышел.

Начало встречи осталось за французской командой, которая уже спустя три минуты повела со счетом 13:4. Однако "Сабах" сумел быстро изменить ситуацию и завершил первую четверть впереди - 23:21.

До середины второй четверти борьба оставалась равной, но после счета 36:36 азербайджанский клуб перехватил инициативу и больше ни разу не позволил сопернику выйти вперед. На большой перерыв команды отправились при преимуществе хозяев в девять очков - 49:40.

В третьей четверти разница достигала 11 очков (56:45), однако "Нантер" продолжал сопротивление. За 53 секунды до финальной сирены Ксавье Кастанеда точным трехочковым броском сократил отставание гостей до трех очков - 83:80.

Тем не менее в решающие секунды Фрэнки Фидлер и Джерри Блэйкс обеспечили "Сабаху" победу со счетом 87:80.

Одним из ключевых факторов успеха азербайджанской команды стала высокая точность дальних бросков. Баскетболисты "Сабаха" реализовали 12 из 21 трехочковой попытки, тогда как французский клуб попал лишь 10 раз из 29.

Самым результативным игроком хозяев стал Фрэнки Фидлер, набравший 18 очков. Чарльз Мэннинг-младший записал на свой счет 16 очков, Миндаугас Сушинскас - 12, Эван Бруинсма - 11, а Джерри Блэйкс - 10 очков и шесть результативных передач.

В составе "Нантера" выделился Ксавье Кастанеда, набравший 23 очка и сделавший восемь передач.

Примечательно, что до приезда в Баку французский клуб успел обыграть действующего чемпиона турнира литовский "Ритас" с крупным счетом 93:65. Однако развить этот успех в Азербайджане ему не удалось.

После трех туров "Сабах" и "Нантер" имеют одинаковые показатели - по одной победе и два поражения. Для азербайджанского клуба успех в домашней встрече стал важным результатом в борьбе за продолжение выступления в Лиге чемпионов ФИБА.