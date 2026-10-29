Десятки тел остаются под вагонами столкнувшихся поездов в Испании - ВИДЕО

Спасатели продолжают извлекать тела погибших из-под вагонов столкнувшихся пассажирских поездов в Испании. Об этом 29 октября сообщила РЕН-ТВ корреспондент Любба Эль Хади, передает Day.Az.



"Примерно 40 тел все еще под завалами. После извлечения их доставят в судебную полицию и Институт судебной медицины в Толедо для проведения вскрытия", - отметила она.



Сотрудник Гражданской гвардии Испании Рамон уточнил, что в настоящее время приоритетной задачей является опознание жертв инцидента.



"Очень важно, чтобы родственники, которые разыскивают кого-то из своих близких - тех, кто ехал в этих поездах, - обратились в центры подачи заявлений", - подчеркнул он.