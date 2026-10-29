https://news.day.az/azerinews/1870461.html Qızıl almaq istəyənlərə vacib xəbər Nyu-York birjasında qızılın qiymətində artım qeydə alınıb. Day.Az xəbər verir ki, COMEX əmtəə birjasında qızıl fyuçerslərinin qiyməti 0,14% artaraq bir unsiya üçün 4 057 ABŞ dollarına çatıb. Gümüşün fyuçerslərinin qiyməti isə əksinə, 0,29% azalaraq bir unsiya üçün 53,51 dollar təşkil edib.
Qızıl almaq istəyənlərə vacib xəbər
Nyu-York birjasında qızılın qiymətində artım qeydə alınıb.
Day.Az xəbər verir ki, COMEX əmtəə birjasında qızıl fyuçerslərinin qiyməti 0,14% artaraq bir unsiya üçün 4 057 ABŞ dollarına çatıb.
Gümüşün fyuçerslərinin qiyməti isə əksinə, 0,29% azalaraq bir unsiya üçün 53,51 dollar təşkil edib.
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