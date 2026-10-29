Успешное лидерство Президента Ильхама Алиева в эпоху глобального хаоса - АНАЛИТИКА от Лейлы Таривердиевой

Автор: Лейла Таривердиева

Сегодня никто не станет оспаривать того факта, что Азербайджан не только является лидером своего региона, но за последние годы его авторитет вышел далеко за пределы Южного Кавказа. Небольшое кавказское государство сделало серьезный рывок вперед, разрушило традиционные представления о месте малых стран в мировой политике и наработало имидж заслуживающего доверия члена международного сообщества.

Тонкая и правильно выстроенная дипломатия, предельная честность в отношениях и умение слышать своих партнеров, сохраняя нетронутыми собственные интересы, - все это фирменные особенности политики Баку. Каждый из этих факторов не уникален сам по себе, но в мировой политике очень редко встречается такое их сочетание.

Выступая на церемонии открытия VII Всемирного форума по межкультурному диалогу на тему "Диалог во имя общего будущего", Президент Ильхам Алиев перечислил основные моменты, свидетельствующие о восприятии страны на международной арене. Азербайджан воспринимается как партнер, заслуживающий доверия мировых держав. Он является стратегическим партнером крупнейших экономик мира, ведущих стран Европы. Он имеет авторитет и на Западе, и на Востоке, и в западном, и в мусульманском мире, и на тюркском пространстве. Так, в Баку недавно прошел саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), в 2027 году здесь пройдет саммит Организации исламского сотрудничества, а в 2028-м - саммит Европейского политического сообщества. Кроме того, Азербайджан, не являясь страной Центральной Азии, стал полноправным членом Центральноазиатского консультативного формата.

По мнению Президента Ильхама Алиева, это является проявлением уважения к Азербайджану. По его словам, "причиной этих важных событий стало азербайджанское общество, а также государственная политика мультикультурализма, направленная на наведение мостов, а не возведение стен".

Глава государства говорил о стране в целом, но не будем забывать о роли лидеров. Доверие к государству формируется, прежде всего, из доверия к его лидеру. Доверие, которым пользуется сегодня Азербайджан на мировой арене, базируется на доверии к его Президенту. Как к политику высокого уровня, проводящему честный, четкий и предсказуемый курс, способному решать сложнейшие вопросы. Президент Азербайджана - хозяин своего слова и гарант того, что все международные договоренности будут соблюдаться.

Заслужить доверия не так уж просто. Не обязательно быть руководителем сверхдержавы. Можно возглавлять небольшую страну и при этом быть самым желанным участником на международных площадках, тем, к кому обращаются за советом другие страны. Честность во внешней политике открывает двери к пониманию и доверию, придавая слову и подписи политика серьезный вес. Это очень важно, особенно в условиях сегодняшнего хаоса.

Многим слово "предсказуемость" режет слух. Но в международной политике это качество считается огромным преимуществом. Предсказуемость политики Азербайджана исходит из тех качеств, которые мы уже отметили: ясного и честности курса Баку. Если Президент Ильхам Алиев дал слово или поставил подпись, он от них не откажется, независимо от изменений в геополитической ситуации, от чьих-то требований и интересов. Это называется предсказуемостью. Лидеры, проводящие предсказуемую политику, всегда пользуются доверием. У них больше друзей и реальных партнеров. Потому что быть их другом и партнером комфортно и безопасно - не ждешь удара в спину и подножки.

К мнению Президента Азербайджана прислушиваются в мировых столицах. Потому что это мнение независимо и за ним ничего не стоит, кроме интересов Азербайджана и прагматичного взгляда на перспективу партнерства.

В то же время официальный Баку умеет противостоять внешнему давлению, шантажу и жестко реагирует на любые проявления неуважения к стране и ее интересам. Одной из основных линий, которые проводит Президент Ильхам Алиев, является равноправие в отношениях. Например, последовательной политикой и твердой позицией он добился того, что Азербайджан перестал рассматриваться Евросоюзом в одной обойме с другими постсоветскими странами, стремящимися к партнерству с ЕС. Азербайджан стоит особняком, он - не проситель и не потребитель, а партнер, который может партнерствовать на равных. Та же твердость проявляется в отношениях с близкими партнерами, если те начинают воспринимать предсказуемость Баку неправильно. Дружба, братство, добрососедство - это не индульгенция, заранее отпускающая все грехи.

Президент Ильхам Алиев заявил, выступая на форуме по межкультурному диалогу, что "любой признак неуважения, любой признак необоснованного чувства превосходства и необоснованного мнения, будто кто-то может нам что-то диктовать, встречал и всегда будет встречать наше сопротивление и очень твердый подход". Азербайджанский лидер справедливо считает, что если каждая страна будет заниматься собственными делами и не вмешиваться в чужие, станет меньше конфликтов и больше взаимодействия.

Сам Азербайджан в отношениях с другими странами строго придерживается этого правила. Если и позволяет себе иногда отступить от него, то только в ответ на чьи-то вредоносные шаги. Об этом хорошо знают, например, во Франции.

Политика Азербайджана реально независима, ему нет нужды оглядываться за одобряющим кивком какой-то из держав, чтобы принимать решения и делать те или иные шаги. Курс Президента обеспечил Азербайджану политическую независимость, которая, в свою очередь, проросла из независимости экономической. Президент Ильхам Алиев не раз подчеркивал, что экономическая независимость является краеугольным камнем независимости политической. Энергетические проекты, масштабное транспортно-логистическое партнерство, правильное использование потенциала страны обеспечили Азербайджану экономическую безопасность. В мире всего несколько стран, чей внешний долг выражается однозначным числом. Одно из них - Азербайджан. Что это значит? Это означает, что он практически никому не должен и ни от кого не зависит.

Президент Ильхам Алиев поставил цель отказаться от кредитов и стараться обходиться собственными средствами. Это был длительный и сложный процесс. Были времена, когда заимствования были необходимы для развития страны, однако правильная финансово-кредитная политика позволила нарастить внешние ресурсы Азербайджана, обеспечить в этом смысле финансовую безопасность государства и при этом реализовывать за собственный счет дорогостоящие проекты. Самой капиталоемкой задачей, стоящей перед страной, является программа восстановления освобожденных территорий, в которую уже вложено более 25 миллиардов манатов. Это огромная сумма, но ее освоение не влияет на финансирование социальных программ - пенсии и зарплаты растут ежегодно.

Немало препятствий чинилось Азербайджану в реализации его интересов как экспортера энергоресурсов. Превращение страны со сравнительно невысокой добычей в одного из самых востребованных партнеров для Европы - это была непростая задача. Южный газовый коридор был реализован при ведущей инициативе, политической воле и руководстве Президента Ильхама Алиева. Это был прорыв, сразу поднявший статус страны. Точный расчет со ставкой на газотранспортную инфраструктуру (которой не обладают многие крупные мировые экспортеры) сделал свое дело. То же самое касается и продуманного подхода к использованию фактора географии. Как результат, сегодня Азербайджан - незаменимый партнер по энергобезопасности Европы, а также незаменимый транспортно-логистический хаб, позволяющий в условиях геополитических потрясений поддержать торговлю по оси Восток-Запад. Азербайджан одним из первых поддержал китайский "Пояс и путь", он инициировал создание Транскаспийского международного транспортного коридора.

Президент Азербайджана демонстрирует дальновидность во всем. Строя отношения с другими странами, он ставит более широкие цели, превращая в партнеров и их соседей. "Для того, чтобы играть значимую роль в сфере транспортной связности, необходимо поддерживать хорошие отношения со своими соседями и с соседями соседей, и именно это и происходит", - говорит Президент Ильхам Алиев. А еще он уверен, что хотя защита национальных интересов является основополагающим фактором политики страны, следует не забывать при этом и об интересах соседа. Азербайджанский лидер мудро оценивает ситуацию, понимая, что нельзя действовать полностью в отрыве от регионального или глобального контекста, злоупотребляя односторонним подходом. Это есть формула взаимовыгодного сотрудничества, надежного партнерства, взаимопонимания и уважения к интересам друг друга.

Эта формула работает в двустороннем режиме. Президент Ильхам Алиев заставил мир учитывать интересы Азербайджана.