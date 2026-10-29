https://news.day.az/politics/1870269.html Успешное лидерство Президента Ильхама Алиева в эпоху глобального хаоса - АНАЛИТИКА от Лейлы Таривердиевой Сегодня никто не станет оспаривать того факта, что Азербайджан не только является лидером своего региона, но за последние годы его авторитет вышел далеко за пределы Южного Кавказа.

Успешное лидерство Президента Ильхама Алиева в эпоху глобального хаоса - АНАЛИТИКА от Лейлы Таривердиевой

Политика, 29 октября 2026 11:11 (UTC +04:00) 3 123
Успешное лидерство Президента Ильхама Алиева в эпоху глобального хаоса

Автор: Лейла Таривердиева

Сегодня никто не станет оспаривать того факта, что Азербайджан не только является лидером своего региона, но за последние годы его авторитет вышел далеко за пределы Южного Кавказа. Небольшое кавказское государство сделало серьезный рывок вперед, разрушило традиционные представления о месте малых стран в мировой политике и наработало имидж заслуживающего доверия члена международного сообщества.

Тонкая и правильно выстроенная дипломатия, предельная честность в отношениях и умение слышать своих партнеров, сохраняя нетронутыми собственные интересы, - все это фирменные особенности политики Баку. Каждый из этих факторов не уникален сам по себе, но в мировой политике очень редко встречается такое их сочетание.

Президент Ильхам Алиев: Сегодня Азербайджан представляет собой остров стабильности в нестабильном регионе - ПОЛНЫЙ ТЕКСТ ВЫСТУПЛЕНИЯ ГЛАВЫ ГОСУДАРСТВА

Президент Ильхам Алиев: Сегодня Азербайджан представляет собой остров стабильности в нестабильном регионе - ПОЛНЫЙ ТЕКСТ ВЫСТУПЛЕНИЯ ГЛАВЫ ГОСУДАРСТВА

Выступая на церемонии открытия VII Всемирного форума по межкультурному диалогу на тему "Диалог во имя общего будущего", Президент Ильхам Алиев перечислил основные моменты, свидетельствующие о восприятии страны на международной арене. Азербайджан воспринимается как партнер, заслуживающий доверия мировых держав. Он является стратегическим партнером крупнейших экономик мира, ведущих стран Европы. Он имеет авторитет и на Западе, и на Востоке, и в западном, и в мусульманском мире, и на тюркском пространстве. Так, в Баку недавно прошел саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), в 2027 году здесь пройдет саммит Организации исламского сотрудничества, а в 2028-м - саммит Европейского политического сообщества. Кроме того, Азербайджан, не являясь страной Центральной Азии, стал полноправным членом Центральноазиатского консультативного формата.

По мнению Президента Ильхама Алиева, это является проявлением уважения к Азербайджану. По его словам, "причиной этих важных событий стало азербайджанское общество, а также государственная политика мультикультурализма, направленная на наведение мостов, а не возведение стен".

Глава государства говорил о стране в целом, но не будем забывать о роли лидеров. Доверие к государству формируется, прежде всего, из доверия к его лидеру. Доверие, которым пользуется сегодня Азербайджан на мировой арене, базируется на доверии к его Президенту. Как к политику высокого уровня, проводящему честный, четкий и предсказуемый курс, способному решать сложнейшие вопросы. Президент Азербайджана - хозяин своего слова и гарант того, что все международные договоренности будут соблюдаться.

Заслужить доверия не так уж просто. Не обязательно быть руководителем сверхдержавы. Можно возглавлять небольшую страну и при этом быть самым желанным участником на международных площадках, тем, к кому обращаются за советом другие страны. Честность во внешней политике открывает двери к пониманию и доверию, придавая слову и подписи политика серьезный вес. Это очень важно, особенно в условиях сегодняшнего хаоса.

Многим слово "предсказуемость" режет слух. Но в международной политике это качество считается огромным преимуществом. Предсказуемость политики Азербайджана исходит из тех качеств, которые мы уже отметили: ясного и честности курса Баку. Если Президент Ильхам Алиев дал слово или поставил подпись, он от них не откажется, независимо от изменений в геополитической ситуации, от чьих-то требований и интересов. Это называется предсказуемостью. Лидеры, проводящие предсказуемую политику, всегда пользуются доверием. У них больше друзей и реальных партнеров. Потому что быть их другом и партнером комфортно и безопасно - не ждешь удара в спину и подножки.

К мнению Президента Азербайджана прислушиваются в мировых столицах. Потому что это мнение независимо и за ним ничего не стоит, кроме интересов Азербайджана и прагматичного взгляда на перспективу партнерства.

Президент Ильхам Алиев: Наша независимая политика снискала Азербайджану огромное уважение - ВИДЕО

Президент Ильхам Алиев: Наша независимая политика снискала Азербайджану огромное уважение - ВИДЕО

В то же время официальный Баку умеет противостоять внешнему давлению, шантажу и жестко реагирует на любые проявления неуважения к стране и ее интересам. Одной из основных линий, которые проводит Президент Ильхам Алиев, является равноправие в отношениях. Например, последовательной политикой и твердой позицией он добился того, что Азербайджан перестал рассматриваться Евросоюзом в одной обойме с другими постсоветскими странами, стремящимися к партнерству с ЕС. Азербайджан стоит особняком, он - не проситель и не потребитель, а партнер, который может партнерствовать на равных. Та же твердость проявляется в отношениях с близкими партнерами, если те начинают воспринимать предсказуемость Баку неправильно. Дружба, братство, добрососедство - это не индульгенция, заранее отпускающая все грехи.

Президент Ильхам Алиев заявил, выступая на форуме по межкультурному диалогу, что "любой признак неуважения, любой признак необоснованного чувства превосходства и необоснованного мнения, будто кто-то может нам что-то диктовать, встречал и всегда будет встречать наше сопротивление и очень твердый подход". Азербайджанский лидер справедливо считает, что если каждая страна будет заниматься собственными делами и не вмешиваться в чужие, станет меньше конфликтов и больше взаимодействия.

Сам Азербайджан в отношениях с другими странами строго придерживается этого правила. Если и позволяет себе иногда отступить от него, то только в ответ на чьи-то вредоносные шаги. Об этом хорошо знают, например, во Франции.

Политика Азербайджана реально независима, ему нет нужды оглядываться за одобряющим кивком какой-то из держав, чтобы принимать решения и делать те или иные шаги. Курс Президента обеспечил Азербайджану политическую независимость, которая, в свою очередь, проросла из независимости экономической. Президент Ильхам Алиев не раз подчеркивал, что экономическая независимость является краеугольным камнем независимости политической. Энергетические проекты, масштабное транспортно-логистическое партнерство, правильное использование потенциала страны обеспечили Азербайджану экономическую безопасность. В мире всего несколько стран, чей внешний долг выражается однозначным числом. Одно из них - Азербайджан. Что это значит? Это означает, что он практически никому не должен и ни от кого не зависит.

Президент Ильхам Алиев: Достижения нашей страны за 35 лет завоеваны азербайджанским народом - ВИДЕО

Президент Ильхам Алиев: Достижения нашей страны за 35 лет завоеваны азербайджанским народом - ВИДЕО

Президент Ильхам Алиев поставил цель отказаться от кредитов и стараться обходиться собственными средствами. Это был длительный и сложный процесс. Были времена, когда заимствования были необходимы для развития страны, однако правильная финансово-кредитная политика позволила нарастить внешние ресурсы Азербайджана, обеспечить в этом смысле финансовую безопасность государства и при этом реализовывать за собственный счет дорогостоящие проекты. Самой капиталоемкой задачей, стоящей перед страной, является программа восстановления освобожденных территорий, в которую уже вложено более 25 миллиардов манатов. Это огромная сумма, но ее освоение не влияет на финансирование социальных программ - пенсии и зарплаты растут ежегодно.

Немало препятствий чинилось Азербайджану в реализации его интересов как экспортера энергоресурсов. Превращение страны со сравнительно невысокой добычей в одного из самых востребованных партнеров для Европы - это была непростая задача. Южный газовый коридор был реализован при ведущей инициативе, политической воле и руководстве Президента Ильхама Алиева. Это был прорыв, сразу поднявший статус страны. Точный расчет со ставкой на газотранспортную инфраструктуру (которой не обладают многие крупные мировые экспортеры) сделал свое дело. То же самое касается и продуманного подхода к использованию фактора географии. Как результат, сегодня Азербайджан - незаменимый партнер по энергобезопасности Европы, а также незаменимый транспортно-логистический хаб, позволяющий в условиях геополитических потрясений поддержать торговлю по оси Восток-Запад. Азербайджан одним из первых поддержал китайский "Пояс и путь", он инициировал создание Транскаспийского международного транспортного коридора.

Президент Азербайджана демонстрирует дальновидность во всем. Строя отношения с другими странами, он ставит более широкие цели, превращая в партнеров и их соседей. "Для того, чтобы играть значимую роль в сфере транспортной связности, необходимо поддерживать хорошие отношения со своими соседями и с соседями соседей, и именно это и происходит", - говорит Президент Ильхам Алиев. А еще он уверен, что хотя защита национальных интересов является основополагающим фактором политики страны, следует не забывать при этом и об интересах соседа. Азербайджанский лидер мудро оценивает ситуацию, понимая, что нельзя действовать полностью в отрыве от регионального или глобального контекста, злоупотребляя односторонним подходом. Это есть формула взаимовыгодного сотрудничества, надежного партнерства, взаимопонимания и уважения к интересам друг друга.

Эта формула работает в двустороннем режиме. Президент Ильхам Алиев заставил мир учитывать интересы Азербайджана.

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#ПРЕЗИДЕНТ ИЛЬХАМ АЛИЕВ
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ООН поддерживает проведение диалогов по ЦУР в Шуше и Нахчыване в 2027 г. 28 октября 13:41 (UTC+04), Политика 931
Всемирный день дзюдо 2026: олимпийские чемпионы и рекорды Азербайджана 28 октября 13:38 (UTC+04), Спорт 667
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Парламент Армении ратифицировал соглашение с США по проекту TRIPP 28 октября 13:31 (UTC+04), В мире 997
Азербайджанский народ сохраняет бдительность в отношении провокаций - Шейх уль-ислам 28 октября 13:29 (UTC+04), Общество 605
Обнародованы данные о госдолге Азербайджана 28 октября 13:25 (UTC+04), Экономика 1 017
В Испании столкнулись два скоростных поезда: десятки погибших - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО 28 октября 13:21 (UTC+04), В мире 1 077
ЭСКАТО о необходимости расширения возобновляемой энергетики в Азербайджане 28 октября 13:16 (UTC+04), Экономика 925
Баку примет Глобальный форум Альянса цивилизаций ООН 28 октября 13:12 (UTC+04), Политика 974
Проводится расследование по факту гибели школьницы в Баку 28 октября 13:05 (UTC+04), Общество 843
В Баку рассказали о программе форума по межкультурному диалогу 28 октября 13:03 (UTC+04), Политика 910
Азербайджан и UNOCT обсудили дальнейшее сотрудничество в борьбе с терроризмом 28 октября 12:59 (UTC+04), Политика 7 391
Азербайджан является одним из мировых центров межкультурного диалога - Гюндуз Исмаилов 28 октября 12:53 (UTC+04), Общество 605
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В Баку мошенник представился налоговиком и забрал деньги у предпринимателя - ВИДЕО 28 октября 12:46 (UTC+04), Общество 712
В Masdar заявили о важности сетевого кодекса для развития ВИЭ в Азербайджане 28 октября 12:44 (UTC+04), Экономика 934
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В ООН высоко оценили проведение Всемирного форума городов в Азербайджане - ФОТО 28 октября 12:40 (UTC+04), Политика 1 034
Азербайджан нарастит мощности зеленой энергетики на 2 ГВт за два года 28 октября 12:36 (UTC+04), Экономика 946
Раскрыт расход топлива на Азербайджанской ТЭС 28 октября 12:29 (UTC+04), Экономика 968
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ЕБРР о потенциале банковского сектора Азербайджана в энергопереходе 28 октября 12:23 (UTC+04), Экономика 936
Замминистра культуры призвал расширять возможности молодежи 28 октября 12:11 (UTC+04), Общество 587
Транспортный сектор Азербайджана показывает уверенный рост 28 октября 12:04 (UTC+04), Экономика 939
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Катар призвал ускорить ратификацию Мекканской конвенции 28 октября 11:58 (UTC+04), В мире 956
Водителей с телефонами за рулем будут выявлять по камерам 28 октября 11:56 (UTC+04), Общество 678
Саудовская Аравия подчеркнула важность международного обмена данными о коррупции 28 октября 11:55 (UTC+04), Политика 941
Президент Ильхам Алиев: В Азербайджане последовательно принимаются меры по борьбе с коррупцией 28 октября 11:51 (UTC+04), Официальная хроника 593
В Баку ученица 7-го класса погибла, упав из окна школы 28 октября 11:48 (UTC+04), Общество 874
Президент Ильхам Алиев направил обращение участникам заседания руководителей антикоррупционных органов государств - членов ОИС 28 октября 11:47 (UTC+04), Официальная хроника 11 205
АБР обозначил приоритеты сокращения выбросов в Азербайджане 28 октября 11:45 (UTC+04), Экономика 931
Baku Steel Company представила продуктовый портфель на выставке в Туркменистане - ФОТО 28 октября 11:40 (UTC+04), Экономика 1 112
PASHA Bank запустил новую программу бонусных миль для держателей карт Miles&Smiles PASHA Bank 28 октября 11:34 (UTC+04), Экономика 939
"Барселону" оштрафовали на сотни тысяч евро 28 октября 11:32 (UTC+04), Спорт 667
Неисправный автомобиль унес жизни двух молодых мужчин в Азербайджане - ВИДЕО 28 октября 11:20 (UTC+04), Общество 794
Президент Ильхам Алиев: Нас радует, что имеющие добрые традиции азербайджано-чешские отношения сегодня динамично развиваются 28 октября 11:21 (UTC+04), Официальная хроника 11 273
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Президент Ильхам Алиев поздравил Президента Чехии 28 октября 11:11 (UTC+04), Официальная хроника 1 305
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Dialoq sadəcə diplomatik ünsiyyət vasitəsi deyil - Kamaləddin Qafarov 28 октября 11:10 (UTC+04), Azərbaycanca 932
Prezident İlham Əliyev: Çexiya ilə əlaqələrin dinamik inkişaf etməsi bizi sevindirir 28 октября 11:05 (UTC+04), Azərbaycanca 943
ООН поддержит Азербайджан в реализации климатических целей 28 октября 11:01 (UTC+04), Экономика 968
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ООН поможет Азербайджану в решении проблем Каспийского моря 28 октября 10:30 (UTC+04), Экономика 4 839
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Демократия как прикрытие, доллары как оружие: кто пытается диктовать Азербайджану чужие правила? 28 октября 09:50 (UTC+04), Политика 9 120
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