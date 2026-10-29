В Баку разгорелся скандал вокруг частного детского сада - ВИДЕО

В одном из частных детских садов Баку, по утверждению родителей, воспитанники подвергаются жестокому обращению со стороны руководителя учреждения. В подтверждение своих слов родители представили видеозапись, на которой взрослый человек хватает маленького ребенка за руку и бьет его о стену.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Xəzər TV, инцидент произошел в детском саду EOS Junior, расположенном в поселке Бадамдар.

Один из родителей, прокомментировавший произошедшее в эфире Xəzər Xəbər, заявил, что насилие над детьми применяет директор детского сада. По его словам, родители неоднократно жаловались на женщину, однако ситуация не изменилась.

Родители также выразили недовольство условиями в учреждении. По их словам, они платят за каждого ребенка по 200 манатов в месяц, однако дети не получают должного внимания и испытывают психологическое потрясение.

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