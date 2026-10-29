Пашинян уволил посла по особым поручениям

Премьер-министр Армении Никол Пашинян подписал решение об освобождении Артура Джавадяна от должности посла по особым поручениям.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, соответствующее решение опубликовано на сайте правительства.

"Руководствуясь частью 1 статьи 16 Закона "О дипломатической службе", освободить Артура Джавадяна от должности посла по особым поручениям", - говорится в документе.

Отметим, что с 2008 по 2020 год Артур Джавадян занимал должность председателя Центрального банка Армении.

16 июня 2020 года решением премьер-министра Никола Пашиняна он был назначен послом по особым поручениям.

Кроме того, в 2020 году Джавадян являлся представителем Армении в Совете управляющих Черноморского банка торговли и развития.