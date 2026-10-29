Загадочную ошибку Windows объяснили

Windows 7 могла зависать на экране приветствия из-за обоев рабочего стола. Об этом сообщает издание Windows Latest, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Журналисты портала вспомнили и рассказали об одной из самых загадочных ошибок операционных систем (ОС) Microsoft. Она была связана с запуском компьютера: у многих пользователей Windows 7, выпущенная в 2009 году, зависала на экране приветствия ровно на 30 секунд. Оказалось, что проблема была связана с обоями рабочего стола.

В материале говорится, что ОС при запуске могла держать экран "Добро пожаловать" ровно 30 секунд, после чего открывала рабочий стол. Авторы объяснили, что ошибка повторялась только при выборе однотонной заливки рабочего стола вместо обоев - например, голубого, зеленого, красного или других цветов. Как выяснилось, ОС распознавала этот вариант оформления как "неправильный" и сталкивалась с ошибкой.

Ветеран Microsoft Рэймонд Чен пояснил, что код ОС был написан таким образом, что система при старте всегда ждала ответа от компонента WallpaperReady, отвечающего за запуск обоев рабочего стола. Если вместо картинки выбрать однотонную заливку, то Windows не получала сигнала от компонента, продолжала ждать, пока не сработает установленный тайм-аут в полминуты. Проблема сохранялась несколько месяцев после выхода Windows 7, а затем ее исправили.