https://news.day.az/society/1870467.html В Масаллы легковушка столкнулась с грузовиком, есть погибший В Масаллинском районе произошло ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика, в результате которого погиб один человек. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, авария произошла вечером на территории села Мусакюча.
В Масаллы легковушка столкнулась с грузовиком, есть погибший
В Масаллинском районе произошло ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика, в результате которого погиб один человек.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, авария произошла вечером на территории села Мусакюча.
Автомобиль марки Subaru под управлением Сакиита Исмаилова столкнулся с грузовиком марки ЗИЛ, за рулем которого находился Мазахир Акперов.
В результате ДТП водитель Subaru получил телесные повреждения различной степени тяжести. Пассажир автомобиля, родившийся в 1966 году Талех Гасанов, скончался на месте происшествия.
По факту проводится расследование.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре