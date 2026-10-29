В Масаллы легковушка столкнулась с грузовиком, есть погибший

В Масаллинском районе произошло ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика, в результате которого погиб один человек.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, авария произошла вечером на территории села Мусакюча.

Автомобиль марки Subaru под управлением Сакиита Исмаилова столкнулся с грузовиком марки ЗИЛ, за рулем которого находился Мазахир Акперов.

В результате ДТП водитель Subaru получил телесные повреждения различной степени тяжести. Пассажир автомобиля, родившийся в 1966 году Талех Гасанов, скончался на месте происшествия.

По факту проводится расследование.