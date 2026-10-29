Азербайджан увеличил бюджетные расходы

Расходы государственного бюджета Азербайджана в январе-сентябре 2026 года составили 25 миллиардов 348,2 миллиона манатов, увеличившись на 680 миллионов манатов, или 2,8 процента, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как передает Day.Az со ссылкой на Министерство финансов Азербайджана, финансирование основных государственных обязательств, включая выплату заработных плат, пособий и пенсий, восстановление и реконструкцию освобожденных от оккупации территорий, реализацию государственных программ и целевых мероприятий, обслуживание государственного долга и другие необходимые расходы, осуществлялось в полном объеме и своевременно.

"В структуре расходов госбюджета за девять месяцев на текущие расходы пришлось 16 миллиардов 613,7 миллиона манатов, или 65,6 процента от общего объема. По сравнению с аналогичным периодом 2025 года они увеличились на 1 миллиард 567,3 миллиона манатов, или 10,4 процента.

Капитальные расходы составили 7 миллиардов 284,7 миллиона манатов, или 28,7 процента от общего объема расходов. Это на 820,3 миллиона манатов, или 10,1 процента, меньше показателя за аналогичный период прошлого года.

На обслуживание государственного долга было направлено 1 миллиард 449,8 миллиона манатов, или 5,7 процента расходов госбюджета", - говорится в информации министерства.

Отмечается, что на финансирование социальных расходов было выделено 12 миллиардов 643 миллиона манатов, что составляет 49,9 процента всех расходов государственного бюджета.

"По сравнению с январем-сентябрем 2025 года этот показатель увеличился на 1 миллиард 643,6 миллиона манатов, или 14,9 процента", - сообщает министерство.

К социальным расходам относятся затраты на оплату труда, приобретение продуктов питания, выплату пенсий и социальных пособий, закупку лекарственных средств, перевязочных материалов и медицинских изделий, а также расходы на обязательное медицинское страхование.