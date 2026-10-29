Три японских автобренда могут остаться без льгот в Европе

Японские производители электромобилей опасаются, что новые европейские правила, в которых приоритет отдается произведенным на территории ЕС машинам, могут ударить по ним. Об этом сообщил телеканал NHK, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Правила были предложены еще в марте на фоне острой конкуренции с производителями из Китая. Согласно новым правилам, право на субсидии и госзакупки, как ожидается, будут иметь лишь электромобили, произведенные на территории ЕС.

Детали этих мер пока обсуждаются, однако японские производители уже опасаются их последствий. Так, Toyota планирует расширять свой завод в Чехии, однако на данный момент продает в ЕС машины, произведенные в Японии и Турции. Проблемы могут возникнуть также у Suzuki и Nissan.

Представители ЕС, как указывает телеканал, отмечают, что в самой Японии действуют аналогичные меры, что ставит в невыгодное положение европейских производителей.