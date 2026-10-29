Азербайджан сыграет с Мозамбиком на чемпионате мира U15 в Баку
Сборная Азербайджана по футболу сегодня, 29 октября, продолжит выступление на чемпионате мира и фестивале ФИФА среди футболистов до 15 лет в Баку. Очередным соперником команды Фамиля Халилова станет Мозамбик.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, встреча дивизиона C состоится в Говсанском соревновательном комплексе и начнется в 11:30.
В зависимости от результата азербайджанские футболисты затем сыграют с победителем или проигравшим в противостоянии Кубы и Вьетнама. Матч между проигравшими командами начнется в 18:15, а между победителями - в 19:30.
Напомним, сборная Азербайджана завершила групповой этап на третьем месте в группе AF, набрав девять очков. Подопечные Халилова победили Тимор-Лешти (6:0), Андорру (1:0) и Израиль (3:1), но уступили Австралии (1:3) и Гаити (0:4).
В дивизионе C азербайджанская команда сначала проиграла Чили со счетом 1:3, после чего разгромила Гибралтар - 5:1.
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