Baku Network провела просветительскую встречу со студентами АГУКИ - ФОТО

Общественное объединение по исследованиям и анализу Baku Network при поддержке Агентства государственной поддержки неправительственных организаций Азербайджанской Республики организовало встречу со студентами Азербайджанского государственного университета культуры и искусств (АГУКИ). Мероприятие состоялось в рамках проекта "Поддержка повышения бдительности в противодействии вредоносным внешним воздействиям и фейковым новостям".

Открывая встречу, проректор университета по научной и творческой работе Садагат Алиева поделилась своими мыслями о значимости обсуждаемой темы.

Как передает Day.Az, заместитель директора Агентства международной информации Trend Сахиль Керимли заявил, что основная цель встречи - повышение бдительности и готовности общества противостоять вредоносным внешним воздействиям. По его словам, Азербайджан также сталкивается с различными идеологическими воздействиями, предвзятыми нападками и распространением фейковых новостей.

С. Керимли отметил, что одна из основных целей подобных кампаний заключается в подрыве национальной солидарности, ослаблении единства, сформировавшегося в стране, и достижении определенных политических целей. Он подчеркнул, что все слои общества, особенно молодежь, должны понимать суть этих процессов и уметь критически оценивать распространяемую информацию.

"Единство, солидарность и сформировавшийся в азербайджанском обществе иммунитет против внешних идеологических воздействий мешают этим кругам достичь своих целей", - заявил С. Керимли.

Он напомнил, что в первые годы независимости Азербайджан также сталкивался с вредоносными внешними воздействиями на фоне оккупационной политики Армении и нарушения территориальной целостности страны. По словам С. Керимли, во время 44-дневной Отечественной войны, когда Азербайджан стремился восстановить свою территориальную целостность и суверенитет, страна также сталкивалась с предвзятой и враждебной позицией некоторых зарубежных кругов.

Он отметил, что в тот период единство и национальная солидарность азербайджанского народа сыграли важную роль в противодействии подобным попыткам. Подчеркнув эффективность решительной политики государства в этом направлении, С. Керимли заявил, что Азербайджан не отступил перед лицом давления. Напротив, страна проводила наступательную дипломатию, как неоднократно отмечал Президент Ильхам Алиев.

С. Керимли добавил, что в условиях проведения Азербайджаном независимой и решительной политики, основанной на национальных интересах, вредоносные воздействия против страны, как ожидается, будут продолжаться. По его мнению, хотя подобные попытки направлены против всех слоев общества, особое внимание уделяется молодежи. Он также отметил, что эти воздействия нацелены на ослабление института семьи, размывание национальных и духовных ценностей и их деградацию.

Председатель общественного объединения по исследованиям и анализу Baku Network, заслуженный журналист Эльчин Алыоглу в своем выступлении обратил внимание на использование технологий искусственного интеллекта для создания и распространения фейковых новостей.

По его словам, с помощью искусственного интеллекта создается недостоверная информация, которая распространяется на различных платформах и используется в кампаниях против Азербайджана. Э. Алыоглу отметил, что для распространения подобного контента могут использоваться онлайн-медиаресурсы, финансируемые и контролируемые зарубежными кругами, а также социальные сети Facebook, YouTube, TikTok, Instagram и другие платформы.

Э. Алыоглу также заявил, что в последнее время, после утверждения единой школьной формы в средних школах, вокруг вопроса о ношении головных уборов развернулись кампании, направленные на дискредитацию Азербайджана. По его словам, предпринимались попытки политизировать эту тему.

Он подчеркнул, что вредоносные воздействия против Азербайджана исходят не только от недружественных западных кругов и различных международных центров, но и от некоторых соседних стран. Э. Алыоглу заявил, что Иран с первых лет независимости Азербайджана занимал враждебную позицию по отношению к стране.

По его словам, добрые намерения Азербайджана и стремление сохранить добрососедские отношения в определенные периоды способствовали снижению напряженности. Вместе с тем отдельные круги в Иране продолжали проводить кампании против Азербайджана, пытаться вмешиваться во внутренние дела страны и влиять на происходящие в ней процессы.

В то же время Э. Алыоглу подчеркнул, что в азербайджанском обществе сохраняется солидарность и люди объединяются перед лицом подобных попыток. Он заявил, что действия различных кругов, аналитических центров и групп, направленные против Азербайджана, до сих пор пресекались и будут пресекаться в дальнейшем.

В ходе встречи участники обсудили сущность вредоносных внешних воздействий и фейковых новостей, механизмы их распространения, а также важность внимательного и ответственного поведения молодежи в информационном пространстве.