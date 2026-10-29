ЦБА назвал причины пересмотра инфляционных прогнозов

Инфляция в Азербайджане по итогам 2026 года, по прогнозам, составит 5,9 процента. Это на 0,2 процентного пункта ниже прогноза, обнародованного Центральным банком Азербайджана (ЦБА) в июле.

Как передает Day.Az, об этом заявил председатель ЦБА Талех Кязымов на пресс-конференции, посвященной параметрам процентного коридора, состоявшейся в четверг.

По его словам, в октябре ЦБА пересмотрел прогнозы инфляции и внес изменения по сравнению с июльскими оценками.

"Мы прогнозируем инфляцию на уровне 5,9 процента по итогам 2026 года. Это на 0,2 процентного пункта ниже июльского прогноза. Основная причина заключается в том, что индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции рос медленнее, чем мы ожидали. Мы оцениваем это положительно", - отметил он.

Кязымов сообщил, что прогноз инфляции на 2027 год, напротив, повышен на 0,1 процентного пункта по сравнению с предыдущей оценкой. Основной причиной этого является ожидаемый рост инфляции в странах - торговых партнерах Азербайджана.

По словам председателя ЦБА, одним из основных факторов, влияющих на инфляцию в стране, остается динамика внешних цен. На фоне конфликта на Ближнем Востоке рост мировых цен на энергоносители и продовольствие усилил инфляционное давление в странах - торговых партнерах Азербайджана, особенно в государствах, из которых страна импортирует товары.

"Эту инфляцию мы также импортировали в нашу экономику", - подчеркнул Кязымов.

Он добавил, что по итогам первых девяти месяцев текущего года базовая инфляция составила 5,9 процента.

Что касается динамики потребительских цен, годовой рост цен на продовольственные товары, алкогольные напитки и табачные изделия составил 6,9 процента, на непродовольственные товары - 3,6 процента, а на платные услуги - 5,1 процента.