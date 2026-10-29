Азербайджанцы стали чаще выбирать манаты вместо долларов

В Азербайджане снижается спрос на валюту, тогда как банковские депозиты населения продолжают расти. Эта тенденция связана с увеличением сбережений в манатах и эффективностью денежно-кредитной политики Центрального банка Азербайджана (ЦБА).

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил председатель ЦБА Талех Кязымов на пресс-конференции, посвященной параметрам процентного коридора, состоявшейся в четверг.

По его словам, с начала года валютные резервы страны увеличились примерно на 3,9 миллиарда долларов США. Из этой суммы 3,6 миллиарда долларов пришлось на валютные интервенции Центрального банка Азербайджана, а остальная часть прироста обусловлена другими факторами.

Кязымов отметил, что снижение спроса на валюту в октябре может объясняться несколькими причинами. Вместе с тем в последние годы ЦБА наблюдает положительную динамику в отношении населения к манату. Это проявляется как в снижении уровня долларизации депозитов, так и в увеличении объема продажи населением иностранной валюты на наличном рынке.

"Некоторые эксперты и наши коллеги считают, что население продает доллары из своих сбережений и покупает манаты для покрытия повседневных расходов. Мы также отслеживаем этот процесс. Наши наблюдения показывают, что в период, когда население продает доллары, объем депозитов в банковском секторе также продолжает стремительно расти", - заявил он.

Председатель ЦБА сообщил, что за первые девять месяцев текущего года депозиты физических лиц до востребования увеличились на 2,1 миллиарда манатов, а срочные депозиты - на 1,4 миллиарда манатов. Таким образом, общий прирост депозитов по этим двум категориям составил 3,5 миллиарда манатов.

По его словам, номинальные доходы населения, согласно статистическим данным, увеличились на 9,6 процента, а реальные доходы, по расчетам ЦБА, - на 3,7 процента.

"Если бы у населения не было доходов, мы наблюдали бы сокращение депозитов, поскольку возможности людей делать сбережения были бы ограничены. Однако в настоящее время растут как доходы, так и депозиты", - отметил Кязымов.

Он добавил, что на рост депозитов влияют как увеличение числа вкладчиков, так и увеличение объема размещаемых ими средств. Значительная часть прироста приходится на вклады размером до 30 тысяч манатов.

По мнению Т.Кязымова, снижение спроса на валютном рынке связано не только с изменениями в банковском секторе, но и с ростом интереса населения к манату, а также с результатами денежно-кредитной политики, проводимой ЦБА.

Председатель ЦБА также отметил, что рост экономики ненефтегазового сектора на 2,6 процента влияет на спрос на валютном рынке.