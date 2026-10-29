https://news.day.az/sport/1870520.html Гурбан Гурбанов может возглавить «Фенербахче» Гурбан Гурбанов входит в число кандидатов на пост главного тренера турецкого футбольного клуба "Фенербахче". Как сообщает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, об этом заявил турецкий журналист и комментатор Сердар Али Челиклер. По его словам, после отставки Исмаила Картала на эту должность претендуют пять специалистов.
Гурбан Гурбанов может возглавить «Фенербахче»
Гурбан Гурбанов входит в число кандидатов на пост главного тренера турецкого футбольного клуба "Фенербахче".
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, об этом заявил турецкий журналист и комментатор Сердар Али Челиклер.
По его словам, после отставки Исмаила Картала на эту должность претендуют пять специалистов.
"Среди кандидатов также значится Гурбан Гурбанов", - сказал он.
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