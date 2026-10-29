Гурбан Гурбанов может возглавить «Фенербахче»

Гурбан Гурбанов входит в число кандидатов на пост главного тренера турецкого футбольного клуба "Фенербахче".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, об этом заявил турецкий журналист и комментатор Сердар Али Челиклер.

По его словам, после отставки Исмаила Картала на эту должность претендуют пять специалистов.

"Среди кандидатов также значится Гурбан Гурбанов", - сказал он.