Совет печати Азербайджана осудил нападение на журналистов в школе

Совет печати Азербайджана осудил применение физического насилия в отношении сотрудников REAL TV, освещавших трагический инцидент в средней школе №225 Ясамальского района Баку.

Как передает Day.Az, об этом говорится в заявлении Совета печати.

В заявлении отмечается, что гибель ученика школы и последовавший за ней конфликт вызвали обеспокоенность в обществе и стали предметом широкого обсуждения.

Совет печати подчеркнул, что интерес журналистов к подобным происшествиям и стремление обеспечить общество необходимой информацией являются частью их профессиональной миссии.

В организации заявили, что создание препятствий законной деятельности журналистов, применение к ним физической силы и угрозы в их адрес неприемлемы. Даже при возникновении споров и разногласий их необходимо разрешать в соответствии с законодательством и принципами взаимного уважения, а не прибегать к насилию.

В то же время Совет печати обратил внимание на необходимость соблюдения профессиональной этики при освещении трагических происшествий, особенно инцидентов с участием малолетних детей и подростков. По мнению организации, в таких случаях необходимо проявлять особую чуткость, учитывая право журналистов на свободную профессиональную деятельность и право общества на получение информации.

Совет печати выразил надежду, что все обстоятельства произошедшего будут объективно и всесторонне расследованы, а действия участников инцидента получат правовую оценку.