https://news.day.az/world/1870551.html Пашинян пообещал "переломать ноги и руки" оппозиции Премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинил оппозицию в раздаче взяток. Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, по словам премьера, в политической сфере такого не должно быть. "Избирательные взятки не должны раздаваться.
Пашинян пообещал "переломать ноги и руки" оппозиции
Премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинил оппозицию в раздаче взяток.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, по словам премьера, в политической сфере такого не должно быть.
"Избирательные взятки не должны раздаваться. Тем, кто раздает избирательные взятки, мы "переломаем руки и ноги" в политическом смысле этого слова", - сказал Пашинян на брифинге с журналистами.
Премьер-министр добавил, что если выяснится, что в партии "Гражданский договор" есть те, кто склонен к раздаче избирательных взяток, то они станут его классовыми врагами.
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