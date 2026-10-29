Пашинян пообещал "переломать ноги и руки" оппозиции

Премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинил оппозицию в раздаче взяток.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, по словам премьера, в политической сфере такого не должно быть.

"Избирательные взятки не должны раздаваться. Тем, кто раздает избирательные взятки, мы "переломаем руки и ноги" в политическом смысле этого слова", - сказал Пашинян на брифинге с журналистами.

Премьер-министр добавил, что если выяснится, что в партии "Гражданский договор" есть те, кто склонен к раздаче избирательных взяток, то они станут его классовыми врагами.