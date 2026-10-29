Azerbaijan Airlines и Sea Breeze определили 100 победителей совместной лотереи - ФОТО

Победитель лотереи "Небо и море" ("Səma və Dəniz"), организованной Azerbaijan Airlines и Sea Breeze среди участников программы лояльности AZAL Miles, выиграл главный приз - квартиру в жилом комплексе Park Lane на территории Sea Breeze Resort.

По результатам электронного розыгрыша, состоявшегося 28 сентября в прямом эфире, определены 100 победителей. В призовой фонд лотереи, помимо главного приза - квартиры в жилом комплексе Park Lane, вошли полетные мили, карты ABB-AZAL Miles Co-brand Infinite и Platinum, годовые абонементы в Crocus Fitness Baku, а также подарочные сертификаты сети ресторанов Aghalarov Rest.

Кампания проходила с 8 июля по 8 сентября 2026 года. В этот период участники получали шансы на выигрыш за приобретение авиабилетов, накопление и использование миль, а также другие операции, предусмотренные условиями лотереи. Для участия в розыгрыше членам программы лояльности AZAL Miles необходимо было подтвердить свое участие в личном кабинете.

С полным списком победителей можно ознакомиться на официальном сайте Azerbaijan Airlines.