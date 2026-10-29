Apple вернула культовую деталь в свои компьютеры

Корпорация Apple вернула светящийся логотип в ноутбуки MacBook Pro спустя 10 лет. Об этом сообщает издание MacRumors, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

28 октября Apple представила новый ноутбук MacBook Pro, который первым среди ноутбуков бренда получил OLED-дисплей и сенсорный экран. Также на задней панели расположили светящееся яблочко - логотип с подсветкой, интенсивность которого напрямую связана с яркостью экрана устройства.

Светящееся яблочко являлось отличительной особенностью портативных компьютеров Apple. Этот элемент существовал в ноутбуках бренда до 2016 года, когда компания заменила эту культовую деталь на обычный полированный логотип компании.

Журналисты обяснили, что в старых моделях для подсветки яблочка использовался свет от экрана. Однако новые MacBook Pro получили OLED-дисплей, который работает без отдельной подсветки. Поэтому Apple пришлось найти другой способ заставить логотип светиться.

Помимо культового в среде поклонников бренда элемента, ноутбуки получили сенсорные экраны PROLED XDR и вырез Dynamic Island. Устройства оснащены процессорами M5 Pro или M5 Max и способны проработать до 24 часов без подзарядки. В США цены на новинки начинаются с 2899 долларов.