Данные более 40 тысяч чиновников США попали в сеть
Сайт Distributed Denial of Secrets опубликовал персональные данные 41 тысячи сотрудников министерства внутренней безопасности США. В сливе были подтверждены имена, телефоны, адреса электронной почты и сведения о должностях, сообщила 28 октября газета The Guardian, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
Среди данных также была обнаружена информация о сотрудниках Иммиграционной и таможенной полиции и Таможенно-пограничной службы. Кроме того, в публикации фигурировали внутренние почтовые группы и информация о работе отдельных агентов.
Участники группировки назвали свои действия "актом возмездия" за сбор информации о гражданах со стороны ведомства.
По словам сооснователя DDoSecrets Эммы Бест, опубликованные данные позволяют установить личности чиновников, которые имели отношение к секретным операциям и работе под прикрытием.
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