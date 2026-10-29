Данные более 40 тысяч чиновников США попали в сеть

Сайт Distributed Denial of Secrets опубликовал персональные данные 41 тысячи сотрудников министерства внутренней безопасности США. В сливе были подтверждены имена, телефоны, адреса электронной почты и сведения о должностях, сообщила 28 октября газета The Guardian, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Среди данных также была обнаружена информация о сотрудниках Иммиграционной и таможенной полиции и Таможенно-пограничной службы. Кроме того, в публикации фигурировали внутренние почтовые группы и информация о работе отдельных агентов.

Участники группировки назвали свои действия "актом возмездия" за сбор информации о гражданах со стороны ведомства.

По словам сооснователя DDoSecrets Эммы Бест, опубликованные данные позволяют установить личности чиновников, которые имели отношение к секретным операциям и работе под прикрытием.