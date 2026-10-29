ЦБА о доминировании банков в финансовой системе Азербайджана

Банковский сектор составляет 94-95 процентов финансового сектора Азербайджана.

Как передает Day.Az, об этом заявил председатель Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Талех Казымов на пресс-конференции в четверг, посвященной параметрам процентного коридора, сообщает корреспондент Trend.

По его словам, Центральный банк выступает не только в качестве органа, контролирующего деятельность банковского сектора, но и регулятора, заинтересованного в развитии других направлений финансового рынка.

"Центральный банк отвечает не только за банковский сектор, но и заинтересован в развитии других, недостаточно развитых сегментов финансового рынка. В таких направлениях, как страхование, рынки капитала и финтех, имеется достаточно высокий потенциал", - отметил Т.Кязымов.

Он сообщил, что доминирующее положение банков в финансовом секторе Азербайджана обусловлено историческими факторами.

"Исторически сложилось так, что банковский сектор стал ведущим сегментом финансовой системы. Как мы отмечаем и сегодня, на него приходится 94-95 процентов финансового сектора", - заявил глава ЦБА.

По его словам, модель формирования финансового сектора Азербайджана отличается от подходов, принятых в ряде других стран.

"Во многих странах финансовый сектор также основан на банковской системе. К примеру, в США сформировалась модель, ориентированная на рынки капитала, доля которых превышает долю банковского сектора. У нас ситуация противоположная. В ряде соседних стран наблюдается аналогичная картина", - подчеркнул Казымов.

Глава ЦБА отметил, что потенциал развития отдельных сегментов финансового сектора достаточно высок. По его словам, для его реализации необходимо создать соответствующие условия.

"Мы видим, что потенциал развития каждого сегмента достаточно велик. Как регулирующий орган, мы должны создать условия для его реализации. Наша стратегия должна быть направлена именно на это. Участники рынка, используя созданные условия, должны развивать соответствующие направления", - добавил Кязымов.