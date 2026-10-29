Председатель ЦБА оценил риски роста проблемных кредитов

Рост просроченных потребительских кредитов в Азербайджане не носит системного характера и не создает угроз для банковского сектора.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил председатель Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Талех Кязымов на пресс-конференции в четверг, посвященной параметрам процентного коридора.

По его словам, несмотря на определенный рост просроченной задолженности по потребительским кредитам, он не создает системных рисков для банковского сектора.

"В настоящее время наблюдается рост просроченной задолженности по потребительским кредитам, хотя и в относительно небольших объемах. Однако этот рост не носит системного характера. Если посмотреть на финансовую отчетность наших банков, можно увидеть, что уровень покрытия резервами достаточно высок", - заявил Кязымов.

Председатель ЦБА отметил, что объем резервов под потребительские кредиты более чем в два раза превышает объем самой задолженности.

"Возьмем потребительские кредиты. Фактически объем резервов под них более чем в два раза превышает объем кредитов. Поэтому для банковской системы это не является проблемой или критической ситуацией", - подчеркнул он.

Т.Кязымов сообщил, что увеличение объема проблемных кредитов в отдельные периоды как в абсолютном, так и в относительном выражении является нормальным явлением.

"В отдельные периоды наблюдалось увеличение объема проблемных кредитов как в абсолютном, так и в относительном выражении. Рост проблемных кредитов - нормальное явление", - добавил глава ЦБА.

Он также отметил, что новые требования, предусмотренные правилами кредитования, направлены не на ограничение объемов выдачи кредитов, а на более эффективное распределение рисков и совершенствование оценки кредитоспособности заемщиков.

"Сейчас много говорят об ограничениях, однако на самом деле никаких ограничений нет. Новые правила направлены на более эффективное распределение рисков и выстраивание более эффективных отношений с заемщиками. Люди, которые брали потребительские кредиты ранее, смогут и впредь получать их на тех же условиях. Здесь нет никаких ограничений", - заявил Т.Кязымов.

По его словам, основная цель новых требований заключается в повышении точности оценки кредитных рисков.

"Мы вводим новые требования, большинство из которых предназначено для более точной оценки кредитных рисков. В правилах осуществления платежей также предусмотрены определенные нововведения. Это не ограничения, а требования, которые позволят более точно оценивать риски", - отметил председатель ЦБА.

Казымов подчеркнул, что полное отсутствие проблемных кредитов не обязательно свидетельствует о здоровом состоянии кредитного портфеля.

"Если в кредитном портфеле нет проблемных кредитов, это не означает, что он не создает проблем в других аспектах. Иногда говорят: "В моем кредитном портфеле нет проблемных кредитов". Человек, разбирающийся в нормативных требованиях, сразу задается вопросом: что именно изменилось с учетом этих показателей? Ведь кредитных портфелей, полностью свободных от проблем, не бывает", - заявил он.

Председатель ЦБА отметил, что для регулятора главным показателем является не полное отсутствие проблемных кредитов, а их доля в общем кредитном портфеле.

"Для нас как регулятора главное - уровень проблемной задолженности. Нынешняя ситуация для нас приемлема. Мы считаем, что наши показатели низкие и удовлетворительные. Когда доля проблемных кредитов достигает 4-5 процентов, мы начинаем беспокоиться. В настоящее время этот уровень не достигнут, поэтому поводов для беспокойства нет", - добавил Кязымов.