Netflix выпустит документальный фильм о Тайсоне Фьюри

Новый документальный фильм "Тайсон Фьюри", посвященный бывшему чемпиону мира по боксу в тяжелом весе, выйдет на платформе "Нетфликс" 27 ноября, за две недели до долгожданного поединка британца с Энтони Джошуа.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на "Нетфликс", полнометражная картина расскажет о жизни Фьюри от детских лет до мировой славы, затронув не только его достижения на ринге, но и события за его пределами, передает Day.Az.

Режиссером фильма выступила Люси Уилкокс. В картину вошли ранее не публиковавшиеся архивные кадры, а также интервью супруги боксера Пэрис и его отца Джона.

Особое внимание авторы уделили личным испытаниям Фьюри: психологическим проблемам, борьбе с зависимостями, семейным отношениям и потере ребенка. Фильм также прослеживает путь спортсмена через взлеты, падения и возвращение на вершину профессионального бокса.

Премьера состоится незадолго до одного из самых ожидаемых поединков в истории британского бокса. 11 декабря Фьюри и Энтони Джошуа впервые встретятся на профессиональном ринге. Их бой пройдет на стадионе "Принсипалити" в Кардиффе (Уэльс) и будет транслироваться в прямом эфире на "Нетфликсе".

На пресс-конференции 30 сентября Фьюри признался, что ждал этого противостояния около десяти лет.

"Я с нетерпением жду этого боя. Чтобы он состоялся, потребовалось десять лет. В карьерах нас обоих были взлеты и падения. И вот наконец мы подошли к этому моменту", - заявил британский боксер.

Фьюри также отметил, что Джошуа на протяжении многих лет оставался одной из главных фигур британского бокса.

Имена остальных участников боксерского вечера 11 декабря пока не объявлены.