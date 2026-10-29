В Ханкенди состоялось 61-е заседание Межгоссовета по антимонопольной политике СНГ - ФОТО

В Ханкенди состоялось 61-е заседание Межгосударственного совета по антимонопольной политике государств-участников СНГ.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, на заседании, организованном Государственным агентством по антимонопольному надзору и контролю за потребительским рынком при Президенте Азербайджанской Республики, были обсуждены вопросы применения конкурентного законодательства, современные рыночные вызовы и развитие сотрудничества между государствами-участниками.

На мероприятии выступили председатель Государственного агентства Эльнур Багиров, министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси Александр Яковчиц, заместитель Генерального секретаря СНГ Денис Трефилов и другие официальные лица. Также были заслушаны доклады представителей конкурентных органов Кыргызстана, Казахстана и России.

В выступлениях затрагивались вопросы нововведений в сфере конкурентной политики в государствах-участниках, обмена национальным опытом и формирования совместных подходов в соответствии с современными рыночными вызовами. Было подчеркнуто влияние цифровизации, бизнес-моделей на основе искусственного интеллекта, трансграничной экономической деятельности и изменений в глобальных цепочках поставок на совершенствование конкурентной политики.

В рамках заседания также были обсуждены ход исполнения решений, принятых на предыдущей встрече, деятельность штаба по совместным расследованиям нарушений антимонопольного законодательства и расширение межгосударственного сотрудничества.

На заседании Казахстан был избран председательствующей страной в Совете на следующий период. 62-е заседание Совета решено провести в Кыргызстане.

Отметим, что Межгосударственный совет по антимонопольной политике государств-участников СНГ действует на основе Соглашения о проведении согласованной антимонопольной политики от 23 декабря 1993 года. Основной целью Совета является координация конкурентной политики между государствами-участниками, развитие сотрудничества в сфере применения антимонопольного законодательства и формирование совместных подходов по защите конкуренции. В настоящее время в Совете председательствует Беларусь.