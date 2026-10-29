От классики до современного кино: какие фильмы Азербайджан представит в Стамбуле

С 3 по 7 ноября в Стамбуле пройдет VI Фестиваль кино тюркского мира Коркут Ата. Азербайджан представит на фестивале пять фильмов.

В состав национальной делегации войдут представители отечественного кинематографа и Киноагентства (ARKA) при Министерстве культуры.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении пресс-службы ARKA.

Три азербайджанских фильма вошли в конкурсную программу фестиваля. Картина "Тагиев: Школа" представлена в категории полнометражного игрового кино, "Азыхская пещера" - документального кино, а "Да проживешь ты столько, сколько земли" (Torpağı sanı yaşayasan) - короткометражного игрового кино. Таким образом, азербайджанские работы будут представлены во всех трех конкурсных категориях.

Помимо конкурсных показов, зрители смогут увидеть фильм "В одном южном городе" - одну из знаковых картин классического азербайджанского кинематографа. В программу также включен документальный фильм "100-летие Бакинского тюркологического съезда", посвященный важной странице культурной истории Азербайджана.

Участие в фестивале станет для азербайджанской делегации не только возможностью познакомить зарубежную аудиторию с национальным кинематографом, но и площадкой для профессионального общения. Представители Азербайджана планируют обсудить с коллегами из других тюркских стран перспективы сотрудничества, обменяться опытом и наладить новые творческие связи.

Фестиваль Коркут Ата был учрежден в 2021 году Министерством культуры и туризма Турции. Его главная цель - знакомить мировую аудиторию с общим культурным наследием тюркских народов посредством кино, раскрывая богатство их истории и традиций. За прошедшие пять лет фестиваль проходил в разных городах тюркского мира, в том числе в Баку.

Символика фестиваля отражает исторические корни и культурное единство тюркских народов. На официальном плакате изображены журавль и орхонская надпись - символы общей истории, духовной преемственности и богатого наследия тюркского мира.