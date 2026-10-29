Азербайджан и Словакия обсудили расширение военного сотрудничества - ФОТО

Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов принял находящуюся с официальным визитом в нашей стране делегацию во главе с начальником Генерального штаба Вооруженных сил Словацкой Республики генералом Мирославом Лоринцем.

Как передает Day.Az со ссылкой на Минобороны Азербайджана, сначала гости посетили Аллею почетного захоронения, где почтили память Общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы ханым Алиевой, а также побывали на Аллее шехидов, где воздали дань памяти героям.

На встрече в Министерстве обороны генерал-полковник З.Гасанов отметил благотворное влияние дружественных отношений и стратегического партнерства между Азербайджаном и Словакией на расширение и укрепление двустороннего военного сотрудничества.

Министр выразил удовлетворение текущим состоянием военного сотрудничества и подчеркнул важность дальнейшего развития этих связей.

Поблагодарив за теплый прием и оказанное гостеприимство, генерал М.Лоринц отметил важность взаимных визитов с точки зрения расширения двустороннего военного сотрудничества.

В ходе официальной церемонии встречи, состоявшейся в Генеральном штабе, после прохождения почетного караула прозвучали государственные гимны обеих стран, в соответствии с протоколом была оставлена памятная запись в "Книге почетных гостей".

Затем первый заместитель министра обороны - начальник Генерального штаба Азербайджанской Армии генерал-полковник Керим Велиев встретился со словацкой делегацией.

В ходе встреч был проведен обмен мнениями по вопросам расширения сотрудничества в военной, военно-технической и военно-образовательной областях, а также по ряду других вопросов из сферы обороны, представляющих взаимный интерес.