Азербайджан и Wonderful договорились о сотрудничестве в сфере ИИ - ФОТО

Министерство цифрового развития и транспорта Азербайджана (МЦРТ) и компания Wonderful, предоставляющая операционную систему искусственного интеллекта для крупных предприятий и стратегически важных организаций, подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области искусственного интеллекта и связанных с ним цифровых технологий.

По информации МЦРТ, документ определяет рамки сотрудничества по изучению возможностей внедрения решений на базе платформы Wonderful в министерствах, государственных органах и государственных предприятиях, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Основная цель сотрудничества - совершенствование механизмов предоставления государственных услуг, повышение их скорости и доступности, адаптация к потребностям граждан и бизнеса, а также повышение эффективности работы государственных органов.

Стороны намерены создать единую платформу искусственного интеллекта с механизмами управления и контроля, предназначенную для обслуживания граждан, бизнеса и государственных структур. Платформу планируется разместить в азербайджанском Правительственном облаке (G-Cloud).

В рамках этого подхода стороны совместно определят направления с высоким потенциалом применения искусственного интеллекта и рассмотрят возможности масштабирования успешных решений на весь государственный сектор.

В церемонии подписания меморандума, состоявшейся в Баку, приняли участие заместитель министра цифрового развития и транспорта Рашад Гасанов, председатель правления Агентства инноваций и цифрового развития (İRİA) Фарид Османов, а также делегация во главе с сооснователем и генеральным директором Wonderful Баром Винклером. В ее состав также вошли управляющий директор компании по Центральной и Восточной Европе Омер Перес и генеральный менеджер по Кавказу и Центральной Азии Виталий Гордон.

Заместитель министра цифрового развития и транспорта Рашад Гасанов отметил, что эффективность искусственного интеллекта следует оценивать по его способности совершенствовать государственное управление и повышать доступность государственных услуг.

"В рамках сотрудничества с Wonderful мы намерены изучить возможности внедрения решений, которые позволят сделать государственное управление более эффективным, гибким и доступным. Это сотрудничество также соответствует приоритетам Плана действий по ускорению цифрового развития на 2026-2028 годы и является частью наших более широких усилий, направленных на то, чтобы технологический прогресс приносил реальную пользу гражданам, бизнесу и экономике в целом", - подчеркнул замминистра.

Сооснователь и генеральный директор Wonderful Бар Винклер, в свою очередь, заявил, что компания рассматривает Азербайджан как стратегического долгосрочного партнера.

"Наша цель - содействовать удовлетворению потребностей правительства, граждан и стратегически важных организаций в сфере искусственного интеллекта. Мы также рады расширению нашей местной команды и деятельности в Баку, а также ускорению внедрения искусственного интеллекта по всей стране", - отметил Винклер.

Первоначальные направления применения искусственного интеллекта

После подписания меморандума с участием Агентства инноваций и цифрового развития и представителей ряда государственных структур состоялся круглый стол, посвященный искусственному интеллекту. Участники обсудили подготовку и реализацию пилотных проектов по приоритетным направлениям.

Wonderful представила возможности своей единой платформы и продемонстрировала решения на основе искусственного интеллекта, адаптированные к потребностям участвовавших во встрече государственных структур.

Презентации охватили такие направления, как проверка обращений по месту жительства, утверждение импортных документов, создание анонимного помощника для семей на азербайджанском языке, голосовая поддержка по услугам mygov и помощь пассажирам общественного транспорта.

Представленные решения призваны упростить существующие процессы предоставления услуг, ускорить обслуживание, повысить его доступность и улучшить качество взаимодействия с гражданами.

Укрепление местного потенциала и расширение деятельности в Азербайджане

Стороны договорились сотрудничать в укреплении местного потенциала, обмене знаниями и опытом, а также развитии необходимых профессиональных навыков.

Wonderful планирует долгосрочные инвестиции в Азербайджан, включая создание местного юридического лица в Баку, наем местных сотрудников и обучение азербайджанских специалистов.

В качестве первого шага в этом направлении компания уже наняла своего первого сотрудника в Азербайджане. Это стало началом формирования местной команды и развития долгосрочной деятельности в стране.

Сотрудничество направлено на то, чтобы внедрение решений на основе искусственного интеллекта способствовало достижению долгосрочных национальных целей цифрового развития Азербайджана.

Кроме того, стороны намерены содействовать развитию местной индустрии информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) и повышению международной конкурентоспособности технологического сектора страны.

Основа для масштабного внедрения искусственного интеллекта в государственном секторе

Первоначальное сотрудничество с государственными структурами призвано заложить основу для более широкого внедрения искусственного интеллекта в государственном секторе Азербайджана. В дальнейшем успешные решения планируется масштабировать и распространять на другие государственные органы.

Меморандум соответствует целям Стратегии искусственного интеллекта Азербайджанской Республики на 2025-2028 годы и Плана действий по ускорению цифрового развития на 2026-2028 годы, а также мерам МЦРТ по формированию современного государственного сектора, ориентированного на потребности граждан и основанного на данных.