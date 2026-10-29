https://news.day.az/officialchronicle/1870626.html Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования Королю Испании Филиппу VI Президент Ильхам Алиев направил письмо с соболезнованиями Королю Испании Филиппу VI. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в письме отмечается: "Ваше величество, Глубоко опечалены известием о гибели и ранении большого числа людей в результате столкновения пассажирских поездов в провинции Толедо.
Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования Королю Испании Филиппу VI
Президент Ильхам Алиев направил письмо с соболезнованиями Королю Испании Филиппу VI.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в письме отмечается:
"Ваше величество,
Глубоко опечалены известием о гибели и ранении большого числа людей в результате столкновения пассажирских поездов в провинции Толедо.
В связи с этой трагедией от своего имени и от имени народа Азербайджана с глубокой скорбью выражаю соболезнования Вам, семьям и близким погибших, всему народу Испании, желаю раненым выздоровления".
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